【港元定存】中資行虛銀鬥玩突擊  半年定存0.73厘再現破頂息

▲ 集友推半年享0.73厘，頓變同期冠絕全城高息。

踏入4月的下半場，本周港元定期存款格價戰，雖然減息的銀行數目仍較加息的多，但卻罕現破頂息，因集友作快閃突擊，推半年定存享0.73厘，主要針對百萬富翁或以上的大戶，門檻100萬元，下周六（4月24日）截止。

不過，全周另有5行延續上季的減息潮，包括星展及恒生 （00011） 等大行追趕降息快車。同樣，華僑永亨及信銀國際削短存，招商永隆更連續3天降息。

另有3行逆市加息，除了集友推6個月特惠息外，虛擬銀行滙立（WeLab Bank）及建行亞洲加息。專家預計，中小業界將按本身的業務狀況出擊，但相信大行毋須迎戰還擊。

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綜觀4月第2周的存息市況，先說大行，恒生於本周二（13日）削短中長息0.05厘，目前半年及1年存息已失守0.2厘關，僅報0.15厘。這是繼中銀香港 （02388） 於上周五（9日）減息，滙豐也於上周四（8日）全面削息以來，第3間大行於次季首度降息。

專家指大型銀行帶頭減息，料中小行普遍暫可休戰。畢竟1個月拆息已7連跌，今天（16日）乍現0.102厘的今年新低，且較美息呈倒掛，低美息約0.01厘。惟以攜程 （新上市編號︰09961） 凍資回籠，眼下IPO暫未熱爆，按理本港絕無走資之憂。上商研究部主管林俊泓預計，與樓按掛鈎的1個月拆息料於0.1至0.25厘上落，臨近季結及半年結將稍為回升。

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此外，觀乎恒生、中銀與滙豐於第二季降息相對輕手，俱全面削息0.05厘，現時3行的存息竟罕有相同。比拼3個月的新息率，恒生跟兩大發鈔行僅險守0.1厘；半年及1年也齊報0.15厘。

正因本周共有8間大小行調息，令3個月及半年期的高息榜罕現執位。先說變動最大的半年期，集友以0.73厘破頂息突圍成功，一躍而晉級冠軍。騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融，以及大眾財務及南商，齊以0.7厘屈居亞軍。至於1年期，則由南商及富融以0.7厘續膺雙冠王。

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至於3個月短存，基於工銀亞洲剛延長3厘息優惠至6月底，續稱霸。不過，Tom集團 （02383） 有份的虛擬銀行滙立剛加息0.1厘，新報0.8厘，取代富融的0.7厘，重返三甲之列。

另一方面，若單以大行較量，今年以來龍頭行先後一減再減，目前3個月年息的最新形勢，渣打因次季企硬沒減，以0.15厘稱冠發鈔行，但不及另一中資大行工銀亞洲的0.4厘，而滙恒及中銀則僅險守0.1厘關。工銀亞洲針對手機開戶的指定理財新客，相同短存另設1.8厘及3厘之選。

至於半年期，工銀也以0.5厘跑贏渣打的0.27厘，而滙恒及中銀只得0.15厘。1年期方面，亦以工銀的0.5厘在大行中躋身高息王；渣打的0.22厘在發鈔行中居首，拋離中銀及滙恒的0.15厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源