  • 23°C
香港時間 : 2021416日 (五) 19:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港人公共交通人次疫下急跌逾28% 2020年日均人次為890萬

環球政經 18:35 2021/04/16

分享：

政府統計處近日公布2010年至2020年本港公共交通乘客人次數字，在10年期間，公共交通乘客人次由2010年平均每日1,160萬人次，降至去年平均每日890萬人次。當局相信，和本港新冠疫情及實施的防措施相關，故乘客人次因而急跌，較前一年同期大跌逾28%。

【疫下求職】自2009年來創新低 統計處：2020年職位空缺數目急降至約3.86萬：【下一頁

數據顯示，本港公共交通乘客人次在初段穩步增長，由2010年平均每日1,160萬人次增加至2018年的1,290萬人次創新高，其後由2019年6月至12月期間，本港各種交通服務均受到影響，整體按年下降3.3%。直至2020年，該處指受疫情影響，如中小學停課、部分口岸及邊界管制站關閉、對入境旅客實施檢疫措施及實行在家工作等因素，令公共交通乘客人次減少。

【周未好去處】採用無欄杆的親水設計 全長700米荃灣海濱悠閒空間於未來兩周逐步開放：【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：

交通 口岸 政府統計處 疫情

上一篇文章

【樓市故事】居港7年　港漂終成香港人　成功向家人借錢　629萬購淘大花園

下一篇文章

【大行報告】中資電訊股下周排隊出季績　摩通料鐵塔多賺近兩成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事