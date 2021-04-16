港人公共交通人次疫下急跌逾28% 2020年日均人次為890萬

政府統計處近日公布2010年至2020年本港公共交通乘客人次數字，在10年期間，公共交通乘客人次由2010年平均每日1,160萬人次，降至去年平均每日890萬人次。當局相信，和本港新冠疫情及實施的防措施相關，故乘客人次因而急跌，較前一年同期大跌逾28%。

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數據顯示，本港公共交通乘客人次在初段穩步增長，由2010年平均每日1,160萬人次增加至2018年的1,290萬人次創新高，其後由2019年6月至12月期間，本港各種交通服務均受到影響，整體按年下降3.3%。直至2020年，該處指受疫情影響，如中小學停課、部分口岸及邊界管制站關閉、對入境旅客實施檢疫措施及實行在家工作等因素，令公共交通乘客人次減少。

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