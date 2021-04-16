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【 大行點睇 】單一車企缺芯風險影響不大　中金睇好呢隻股升三成

股樓投資 17:32 2021/04/16

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福耀玻璃（03606）公布首季業績，收入按年升36.8%至57.06億元（人民幣，下同），純利按年升85.9%至8.55億元。中金發表報告指，福耀玻璃首季業績超預期，主要由於汽車行業缺芯及原材料價格上升，對公司的影響較預期低。該行補充指，公司短期芯片影響可控，因為公司與全球大型車企建立穩定的長期合作關係，單一品牌車型欠缺芯片的風險較為分散。

中金又指，公司積極拓展Tesla等新客戶，市佔率長遠而言有望提高，加上功能性玻璃如靜音玻璃、抬頭顯示玻璃、調光玻璃等在新車滲透率增加，將帶動汽車玻璃的平均售價增長。

中金預期公司今明兩年度純利增長54.5%及29.2%，維持公司「跑贏行業」評級，目標價維持在56.7港元。今日福耀玻璃股價升3.2%至44.7港元，距離中金價仍有近三成水位。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 行業 目標價 人民幣 港元 福耀玻璃（03606） 玻璃股 晶片

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