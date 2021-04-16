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英衛生相夏國賢家族企業 被揭有做NHS生意

環球政治 15:49 2021/04/16

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英國接連有政界高層捲入利益衝突風波，英國衛生大臣夏國賢持有股份的公司，被揭發是英國公營醫療系統威爾士國民保健服務（NHS Wales）的承辦商，相關業務總值約30萬英鎊（約320萬港元）。夏國賢作為公共醫療系統最高官員，遭廣泛質疑，政府強調夏國賢行為完全恰當，不存在利益衝突。

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英國傳媒揭露，由夏國賢（Matt Hancock）及他的姐姐Emily Gilruth共同持有的衛生服務公司Topwood Ltd.，是NHS承辦商。夏國賢今年3月作國會議員利益申報時，曾申報自己持有Topwood Ltd.的15%股權，但他當時沒有交代Topwood與NHS關係，也沒提及Emily Gilruth也是公司股東，並是公司董事。

英國廣播公司（BBC）引述衛生部消息指，夏國賢在接受股份前，曾與同僚討論，當時的結論是，若出現利益衝突問題，可按相關守則處理。衛生部指，夏國賢在Topwood營運中沒有主動角色（no active role），而且他是英格蘭的衛生大臣，對威爾士NHS沒有職責。

政府發言人回應指，夏國賢的行為完全恰當，已按守則作所有利益申報，官員沒有介入相關合約處理，不存在利益衝突。夏國賢暫時未有回應。

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按相關守則，英國官員需就可能涉利益衝突的親屬業務關聯作申報，他在獲委任衛生大臣後，未有即時申報姐姐是Topwood股東；此外，夏國賢2017年獲委任數碼、文化、傳媒及體育大臣，亦無申報兄弟Chris Hancock是眾籌平台Crowd2Fund的行政總裁。

責任編輯：林建忠

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