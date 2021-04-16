【疫下求職】自2009年來創新低 統計處：2020年職位空缺數目急降至約3.86萬

政府統計處公布2010年至2020年、在10年期間的職位空缺統計數字，一直徘徊約7萬至8萬個職位空缺，惟至2019年中開始，本港職位空缺數目下降，加上受疫情影響，2020年第4季的空缺數目急跌至約3.86萬，成2009年第4季以來的低位。

統計處數據顯示，按每年平均職位空缺數目比較，2011至2019年均較2010年高，惟2020年除外。當局認為疫情是其中最大的因素，對大多數經濟活動造成重大打擊，平均職位空缺數目較前一年急跌至3.86萬，下降了42%，較2010年數字跌了19%，即少了8,940個。

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當中逾70%的職位空缺來自以下4個行業，包括社會及個人服務業佔29%、進出口貿易、批發及零售業佔17%、專業及商用服務業佔14%、金融及保險業則佔13%；和上一年度比較，進出口貿易、批發及零售業、住宿及膳食服務業的職位空缺數目減幅最大，前者由2019年的12,760個空缺，急降至2020年的6,520個空缺；而後者則由2019年的9,250個空缺，大幅下跌至2020年的2,830個空缺。與10年前相比，上述兩個行業佔整體空缺的百分比均下跌7.3個百分點。

至於職位空缺率，2020年的整體平均職合空缺率為1.5%、即每100個就業機會有1.5個空缺，較2010年的1.9%為低。

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責任編輯：潘曉豐