  • 23°C
香港時間 : 2021416日 (五) 18:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫下求職】自2009年來創新低 統計處：2020年職位空缺數目急降至約3.86萬

環球政經 18:06 2021/04/16

分享：

政府統計處公布2010年至2020年、在10年期間的職位空缺統計數字，一直徘徊約7萬至8萬個職位空缺，惟至2019年中開始，本港職位空缺數目下降，加上受疫情影響，2020年第4季的空缺數目急跌至約3.86萬，成2009年第4季以來的低位。

統計處數據顯示，按每年平均職位空缺數目比較，2011至2019年均較2010年高，惟2020年除外。當局認為疫情是其中最大的因素，對大多數經濟活動造成重大打擊，平均職位空缺數目較前一年急跌至3.86萬，下降了42%，較2010年數字跌了19%，即少了8,940個。

Google Earth推全新「縮時攝影」功能 見證37年來地球演變：【下一頁

當中逾70%的職位空缺來自以下4個行業，包括社會及個人服務業佔29%、進出口貿易、批發及零售業佔17%、專業及商用服務業佔14%、金融及保險業則佔13%；和上一年度比較，進出口貿易、批發及零售業、住宿及膳食服務業的職位空缺數目減幅最大，前者由2019年的12,760個空缺，急降至2020年的6,520個空缺；而後者則由2019年的9,250個空缺，大幅下跌至2020年的2,830個空缺。與10年前相比，上述兩個行業佔整體空缺的百分比均下跌7.3個百分點。

至於職位空缺率，2020年的整體平均職合空缺率為1.5%、即每100個就業機會有1.5個空缺，較2010年的1.9%為低。

【周未好去處】採用無欄杆的親水設計 全長700米荃灣海濱悠閒空間於未來兩周逐步開放：【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

行業 政府統計處 就業 疫情

上一篇文章

【股壇華之你】港股成交消失了！ 字節跳動上市如何跳？

下一篇文章

【樓市熱話】網民分享方法由荃西人升呢做港島人 仲有100萬落袋 網民：不在港島上班買來幹甚麼？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事