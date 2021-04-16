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【樓市故事】孝順女不忍心！見媽媽年紀大　而且住殘舊公屋　決定買樓予母親退休

股樓投資 16:02 2021/04/16

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二手樓市續旺，就連資助房屋市場也連錄成交。富誠地產高級物業顧問羅文通說，新蒲崗景泰苑低層21室，實用面積397呎，原則為一房，現已改為兩房間隔，座向南面，望啟德發展區，日前以綠表價442萬元易手，成交呎價約11,135元。值得留意的是，原業主花了數十萬元裝修單位。

單位相片

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據了解，原業主於2017年01月以203萬元（綠表）購入單位，持貨4年，現轉手賬面賺約239萬元，物業期內升值約1.18倍。資料顯示，新蒲崗景泰苑是本港首個綠置居項目，自禁售期過後，屋苑屢錄成交，而且全數獲利甚豐，故有「搖錢樹」之稱。

置業故事

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撰文 : 黃卓賢

綠置居 新蒲崗 景泰苑

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