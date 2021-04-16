【中國經濟】中國首季GDP創紀錄升18.3%　摩根資管朱超平：經濟增長已從疫情回歸正常

中國GDP首季按年增長18.3%，增速創紀錄新高，但略稍市場預期。摩根資產管理環球市場策略師朱超平表示，中國經濟及政策已從疫情中回歸常態，企業盈利增長於首季也顯強勢，繼續看好科技、消費和金融服務行業的龍頭企業。

朱超平表示，基於受疫情影響，去年第一季經濟活動異常低迷，令第一季度GDP按年增速大幅提升至18.3%。另一方面，由於低基數效應從2020年第三季度經濟復蘇開始消失，今年一季度GDP按季增速為0.6%。按季增速有更好的指引作用，顯示中國經濟增長已從疫情中回歸正常。同時，數據顯示，隨著服務業持續復蘇，此次經濟增長比起往季更為廣泛和均衡。

由於低基數效應，三月制造業和固定資產投資的按年增速同樣處在高位。但是高速增長的勢頭正在逐漸減弱，表明未來數月的經濟增長路徑會趨向正常化。值得關注的重點是消費數據，三月消費數據較之前月份持續改善。與之相比，隨著政策正常化，基礎建設投資對經濟增長的貢獻可能會逐漸降低。

中國首季GDP增速創紀錄以來最高，詳見【下一頁】

朱超平表示，展望未來，經濟增長正常化的趨勢會在今年持續，而國內消費有望成為主要增長動力。同時海外經濟復蘇也將為中國經濟增長帶來支持，尤其現在很多新興市場經濟體的疫苗接種還是比較緩慢，環球供給側持續面臨壓力。

在政策方面，貨幣和財政政策有望回到更中性立場，但是會保留一些針對性刺激措施以支持中小型企業。在去年第一季信貸大幅擴張後，國內流動性應該會趨向平衡，監管部門可能會采取更多措施為房地產市場降溫，並調控槓桿率。同時財政紀律也會被加強，引起地方政府融資和基建投資的放緩。

一季度不僅經濟增長數據正面，企業盈利增長也顯強勢。但值得注意的是，A股近期表現乏善可陳，顯示投資者預期企業盈利在近期的漲勢後將回到正常區間。另外經濟刺激前景緩和，也抑制了股市估值的上升。這種投資環境中，投資者需要更加關注投資標的的質素和長期增長潛力。隨著中國經濟增長維持正軌，繼續看好科技、消費和金融服務行業的龍頭企業。

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記者：區嘉俊