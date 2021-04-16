【新股IPO】攜程9961追揸沽攻略 　投資界料港股首掛僅有約4%水位

▲ 赴港第二上市的內地最大網上旅遊服務平台攜程 （新上市編號：09961）（美﹕TCOM）將於下周一掛牌。

赴港第二上市的內地最大網上旅遊服務平台攜程 （新上市編號：09961） （美﹕TCOM）今日暗盤。攜程將於下周一（19日）掛牌。輝立證券及輝立資產管理董事黃瑋傑並不看好攜程首日上市表現，他表示，中概股近日仍然受壓，加上攜程孖展表現一般，預計攜程上市情況麻麻。

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信誠證券聯席董事張智威則指，攜程業務增長空間不大，公司高增長期已過，加上公司本身質素一般，現時面臨美團 （03690） 等競爭對手，第二上市亦限制升幅，預計在上述因素驅使下，攜程上市表現升幅不會太大。

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他指，攜程定價每股268元，而美股近日在279.8元（36美元）水平左右徘徊，香港上市價約有3至4%水位，因此他預料，攜程下周一應能守住招股價，但股價不會大升，預計暗盤至首掛升幅約為4%左右。他亦預計，從中長線來看，該股升幅有限。

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編輯﹕賴奕羚