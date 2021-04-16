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Google Earth推全新「縮時攝影」功能 見證37年來地球演變

環球政經 17:26 2021/04/16

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Google Earth 近日推出一項全新的「縮時攝影」功能，用戶可透過此功能觀看1984至2020年期間地球的演變，其負責人表示，這些視覺證據可以直接展示在氣候變化及人類行為等，地球現時的模樣，這並不是語言文字做到的。

康文署新例防「炒場」 30日內連續「放飛機」2次 即禁訂場90天：【下一頁

【入息中位數】各行業最新入息中位數出爐 薪酬最高行業居然係呢個行業? 仲有行業逆市加人工逾3%：【下一頁

這項技術是透過收集Google Earth的靜態圖像，並將其轉換成動態3D模式，使用者只需點擊「縮時攝影」功能，便可看到冰川後退、冰冠融化、城市發展及野火對農業的影響等。使用者只要在搜尋欄位輸入任何的地點，便可探索該地的縮時攝影。Google Earth負責人指，不論研究人員、記者、教師甚至是政府，均能透過這些圖像，找到問題所在。

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責任編輯：潘曉豐

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