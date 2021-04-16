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弗洛伊德遭警跪殺案 專家反駁一氧化碳中毒致死論

環球社會熱點 15:26 2021/04/16

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美國黑人男子弗洛伊德（George Floyd）去年遭白人警員跪頸致死事件，引發多次衝擊美國及全球的反種族歧視示威。弗洛伊德案於法院繼續聆訊，辯方專家證人早前指弗洛伊德或因吸入過量汽車廢氣而一氧化碳中毒死亡，但肺部專家作證時駁斥上述説法全錯。

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美國明尼阿波利斯（Minneapolis）白人前警員紹文（Derek Chauvin），用膝頭壓著弗洛伊德的頸部長達8分鐘，弗洛伊德送院後證實死亡。紹文被控二級謀殺、三級謀殺以及過失殺人罪。

辯方證人前馬里蘭州首席法醫福勒（David Fowler）周三（14日）作證，表示一氧化碳中毒可能導致弗洛伊德死亡，指弗洛伊德血液中的一氧化碳含量當時增加了15%至18%。

肺部專家托賓（Martin Tobin）擔任控方證人，周四（15日）於庭上作證，表示弗洛伊德死後的血氧飽和度為98％，檢控官詢問上述數據是否可反映關於一氧化碳含量的信息。

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托賓表示可以，指由於氧飽和血紅蛋白的比例達到98%，代表其餘成分比例最多只有2%，因此一氧化碳最大含量只可能是2%。檢控官再問托賓，有關弗洛伊德血液中的一氧化碳含量增加15%至18%的説法，他是否認為完全不可能？托賓就明確表示他不同意，更稱這個説法完全錯誤（simply wrong）。

此案主要爭論點在於弗洛伊德的死因，亨内平縣法醫去年6月裁定弗洛伊德死於謀殺，指他遭執法人員制服期間出現心肺功能驟停的情況。但辨方則為，弗洛伊德是死於心臟隱疾及濫藥。

責任編輯：鄭錦玲

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