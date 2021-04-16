【太空任務】Elon Musk預告　SpaceX衛星網路服務Beta版今夏結束

▲ 馬斯克近日的Twitter帖文提及，相信在今年夏天Starlink公就可以退出Beta測試模式。

科技狂人馬斯克（Elon Musk）旗下的航太製造商SpaceX，早前正式為其Starlink衛星網路服務在多國進行公測。馬斯克日前在Twitter上宣布，Starlink發展出乎意料地快，預計今年夏季結束前就會停止Beta測試模式，其後就會發布Starlink完整版本。

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據外國科技網站TechTimes報道，馬斯克近日的Twitter帖文提及，自從Starlink公開測試之後，網路的延遲、頻寬和服務正常運行時間已不斷在改善，相信在今年夏天就可以退出Beta測試模式。

外媒預測，完整版會出現後，Starlink的網路比以往任何時候都快，各地區居民可跟這個世界以外的地方連接；但也可能因為升級到完整版，服務無法負荷一整天的使用人數，導致網速變慢。據悉，目前SpaceX 為了增強其網路服務，已發射更多衛星，預計短期內處理這個問題。

至於被問到Starlink未來計畫，馬斯克就表示今年底應該可以實現「完全移動化」的目標，即將網絡移到任何地方，也可以放到露營車或正在移動的貨車上。不過現時仍需要多發射幾次衛星提升覆蓋率，並且升級關鍵軟件才能做到。

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責任編輯：曾曉汶