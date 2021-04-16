康文署新例防「炒場」 30日內連續「放飛機」2次 即禁訂場90天

假日想要租場運動並非易事，一直以來都有人會優先租用場地，後又臨時「甩底」，事實上卻是私下「放場」，轉以圖利。康文署今日（16日）宣布推出新措施打擊這種不良風氣，租用者若沒未有早一天取消預約，臨時「放飛機」，連續30天內累積2次違規紀錄，會在第2次不取場日期當天起計的第三天開始，被禁止預訂康文署的收費康體設施3個月。

新措施由5月1日起實施。租用人若預計未能如期使用已租訂的收費康體設施，必須至少於用場日期前1天取消，取消後所騰出的段節會在翌日凌晨1時於康文署網頁公布，並於同日上午7時30分開始，經「康體通」供市民以先到先得的方式重新預訂。

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如租用人未能及時完成取消租訂程序，而最後沒有如期使用設施，會被視作一次「不取場」違規紀錄。任何租用人在連續30天的期間累積兩次「不取場」違規紀錄，會在第２次不取場日期當天起計的第３天開始，被禁止預訂康文署的收費康體設施90天。

現時的場地使用規則，容許非租用人以俗稱「執雞」的方式，在同日被取消預訂的空置時段，免費使用場地設施。有租用人可能濫用有關的「執雞」安排，故意於用場當天才取消場地預訂，從而進行懷疑的「炒場」活動，康文署特意設立「不取場」違規紀錄的新措施。

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此外，康文署同日起亦實施另一項措施以打擊「濫用優惠收費」的情況。現時租用人如享用優惠價格租用康體設施，租用人及所有同場使用設施的人士均須符合相關資格。若任何一位使用者不符合資格，租用人不能以優惠收費的價格租用該設施，並須在取場前補付場租差額。例如一名可享用優惠收費資格的學生打算租用羽毛球場，與其成年友人一同用場，該學生則須以正價租用場地。

新措施會加入罰則，若有關租用人在取場前未有補付場租差額，同樣會被暫停預訂收費康體設施資格3個月。新安排並不影響殘疾人士現時可與一名同行照料者陪同使用設施，他們仍可繼續以優惠價預訂設施。

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責任編輯：陳楚琨