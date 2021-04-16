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【港股追蹤】呢隻體育用品股年內累升逾五成　今獲摩通大幅上調目標價70%

股樓投資 15:45 2021/04/16

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摩根大通發表研究報告指，將特步國際(01368)盈利預測升10%至16%，該行最新估算較市場預期高出1%至5%，目標價由4.72元大升近七成至8元，重申「增持」評級。

摩通指出公司今年首季零售銷售增長好過該行預期，按月來看1至2月份零售銷售按年增長接近50%，3月份表現更有所加快。渠道方面，估計線上表現跑贏線下，而首季線上銷售亦較2019年同期高30%，線下與2019年同期比較亦有低雙位數升幅，認為其表現跑贏同業，在庫存方面亦按季改善至4.5個月水平。

從該行的渠道調查顯示，第二季以來，公司零售銷售增長進一步加快至逾20%，特步強勁表現支持該行對國產體育品牌強勁復甦的看法，相信公司業績是受惠公司改善線上線下渠道的努力有成效，產品供應穩健，加上品牌形象提升及內地消費轉向本地品牌等，該行估計2022至2024年特步核心品牌銷售的年複合增長可達10%至15%，而純利年均複合增長則料達雙位數。

特步國際年初由3.87元起步，至今已升逾50%。

大行對特步評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

特步國際（01368） 港股

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