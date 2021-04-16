【日本核廢水】北韓斥日本 嚴重威脅人類安全

日本核廢水存放量明年達到上限，並打算在稀釋至世界衛生組織（WHO）可飲用水標準，兩年後開始將核廢水倒入大海，此舉惹來眾多國家不滿。北韓官媒周四（15日）發表聲明，狠批日本的舉動威脅人類健康安全，要求日方立即取消有關決定。

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【日本核廢水】稀釋至世衛飲用水標準 分30年倒落海 【下一頁】

北韓官媒《朝中社》指摘日本把核廢水傾倒至大海將迅速污染太平洋大部分海域，不旦破壞人類共同財富，而且會為沿海地區人民的健康及生存造成嚴重，對與日本一海相隔的北韓人民的生命安全造成重大問題。北韓更指今次是日本暴露厚顏無恥、強盜本性的又一個例證。

北韓狠批日方行為再次暴露，其為自身一已私利而毫不在意威脅人類，破壞全球生態環境，清楚暴露歹徒本色。北韓促請日本正視北韓人民義憤填膺的對日情緒，必須立即取消有關決定。

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不少鄰國亦如北韓批評日本決定，中國外交部發言人批評日本政府不顧國內外質疑和反對；南韓政府對日方排放核污水的決定表示遺憾，並表示將採取一切可行措施保護南韓民眾安全。

責任編輯：吳漢培