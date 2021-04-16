【品牌有段故】譚仔上市成熱話　一文看清譚仔及三哥常見謬誤

▲ 譚仔國際正式向聯交所遞交上市申請，本文將探討3項網民最具疑惑的問題。（資料圖片）

在香港經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」的譚仔國際，正式向聯交所遞交上市申請，引起不少網民熱論，笑言「譚仔經理終於變上市公司經理」，但亦有網民問「譚仔上市與三哥有無關係？」有見及此，本文將探討3項網民最具疑惑的問題。

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1. 「譚仔」「三哥」是兩間公司？

「譚仔雲南米線」創立於1996年，後來因經營理念出現分歧，於2008年決定拆夥，三哥與六哥另起爐灶創立「譚仔三哥米線」，五哥與四姐夫婦則繼續經營「譚仔雲南米線」，從此各走各路。不過，日本餐飲企業東利多控股（Toridoll）於2017年5月及12月先後收購「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」，並於2018年成立譚仔國際有限公司，將兩個品牌統一管理，所以現時三哥、譚仔同屬一家。

2. 「譚仔」「三哥」辣湯大不同？

「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」雖然均售賣麻辣米線，並有不同辣度之分，但有些辣湯只會在其中一間供應，如重慶麻辣及湖南酸辣只在「譚仔雲南米線」供應，而三哥酸辣、煳辣及砂砂只在「譚仔三哥米線」供應，所以進食前要看清餐牌。

3. 情人節去譚仔沒有辣朱古力？

近年「譚仔三哥米線」推出不同的節日活動，如「辣之戀人」情人節系列活動，送三小辣、十小辣朱古力；農曆新年時聯乘本土設計師「肥蛙」推兩款利是封及譚仔三哥碗。「譚仔雲南米線」則較少有節日活動，主要推出優惠和新產品吸客。

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責任編輯：朱悅瀅