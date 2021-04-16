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【華為5G】羅馬尼亞政府批准法案 禁華為參與當地5G建設

環球政經 15:36 2021/04/16

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5G科技在近年不斷談論，華為技術有限公司的5G技術更受社會的關注，先前美國商務部對華為作出封殺，將其列入出口管制實體清單，歐洲各國夾在中美兩國之間，導致歐洲成為中美科技戰的戰場。羅馬尼亞政府周三(15日)批准5G網絡立法草案，正式禁止中國和華為公司參與其國家有關的5G網絡建設，加入美國封殺華為的行列。

華為收取5G專利費 預料獲利13億美元 【下一頁

據《路透社》報導，羅馬尼亞眾議員Pavel Popescu表示，依照2019年在華盛頓所簽署的備忘錄，政府剛才正式批准了這項對羅馬尼亞至關重要的法案，根據備忘錄，兩國政府基於風險的安全做法，認為有必要對所有5G供應商進行全面評估。

科學園舉辦STP Platform體驗日 結合虛擬和實境 提供驗證技術 【下一頁

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外界認定，是次羅馬尼亞政府批准的法案，反映出美國與羅馬尼亞的立場，亦預料法案將會在未來幾週於議會通過，同時預計愛立信（Ericsson）和諾基亞（Nokia）兩者其一將能成為羅馬尼亞的供應商。

 

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責任編輯：羅浩濂

華為 經濟 5G 羅馬尼亞

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