【網購創業@iM網欄】應對社交平台大遷徙 網店推廣有何選擇？

去年香港掀起社交平台移民潮，很多人都鼓吹由Facebook轉投到MeWe。先不論成效如何，但其實過往十年，全球也不斷有新興的社交平台興起。作為網購創業者，必需要了解每一個社交平台的特性，配合產品、針對年齡層的特性來選用適合自己的平台。

針對Facebook網民開始「移民」，阿Ken已有後備方案，當中Instagram網店便是最佳的網購創業之選。為甚麼我沒有選擇Youtube、MeWe、Google等其他平台而選擇Instagram？這是因為一般網店受眾都是隱性需求，而非顯性需求。阿Ken簡單解釋何謂隱性需求。就是客戶不知道要買甚麼東西，但當看到廣告宣傳後，才會發現自己的需要，例如過往的復活節假期中，我和團隊眼見陽光普照，沙灘等戶外休憩地方重開，我們的網店便承勢推出很多防曬產品，而很多正想出外鬆一鬆的客人便是因為看到我們的廣告，才知悉自己對產品的需要。

圖片說明: 復活節假期防曬產品廣告

Youtube、Google卻是針對顯性需求的平台，即你要「主動」在Google、Youtube的搜尋器搜尋防曬，它才會列出相關的資訊，反之Instagram、Facebook卻是根據用戶習性，而由商家主動將廣告彈到他的頁面上。

雖然Facebook及Instagram都是針對隱性需求的消費者，但製作宣傳內容卻有很大不同，首先Instagram必需以美觀為先，靚相、靚景、靚設計三者必不可少，而且旅要考慮店鋪風格、色調才能吸引潛在受眾，但Facebook則以實用為先，只需解釋產品的資訊、差異性便可。其次是FB及IG的廣告設定雖然一樣，但如產品是針對年輕一代（約20-30歲），IG便會較為適合，這時店主便宜將預算分配較多於IG身上。