【大行點睇】中移動5G用戶達1.73億戶 野村料有利推動整體收入

野村發表研究報告指，中移動（00941）2020年的業績符合預期，截至去年底已升級到5G計劃的用戶達1.65億戶，滲透率達17.5%；至2月底5G用戶達1.73億戶，公司目標是於年底前將5G用戶增至2億戶。該行維持其「買入」評級，予目標價65元。中移動現升3.4%，報51.4元，成交16.2億元。

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野村料，5G客戶增長將拉動其每用戶平均收入（ARPU）及移動業務收入增長，亦有助鞏固公司的5G變現化地位。未來中移動將繼續增加於數字化基建的投入，如雲計算、數據中心，以及投放更多資源在企業市場，該行認為中移動作為行業的龍頭將繼續發展5G世代數字化解決方案提供商。

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野村預計，中移動的移動數據收入將在2021至2022年內分別上升2.5％及2.8％；移動數據的ARPU亦分別按年增3％及4％。

中移動大行報告：

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