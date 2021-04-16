  • 24°C
香港時間 : 2021416日 (五) 17:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地熱話】花17元吃海底撈 網友：寧願花5塊錢買桶泡麵

環球政經 16:02 2021/04/16

分享：

日前一則「17元吃海底撈」的話題登上微博熱搜，事源有人稱自己花17元吃了一頓海底撈，更上載帳單照片，顯示只點了四份清水鍋0元，一份撈麵7元，一份自選小料10元，合計17元。事後有不少人爭相模仿，有網友母女三人「有樣學樣」，點了四個清水鍋，半份粉絲，一個生雞蛋和一碗米飯，總共花費27元。不過她坦言「尷尬的（得)不行」，卻又指侍應的服務態度沒有以前的好。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【職場熱話】同事在公司會議室打邊爐 網民見義勇為向HR投訴 卻慘被網民批評【下一頁

雖然有網友認為要如何花費是個人自由，但都是指摘居多。

網友兩邊的看法：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

有海底撈職員表示，店內偶爾會有低消費行為，大方表示客人想怎麼消費，願意消費多少是他們的自由，客人只要進來了，都會接待的。「就算是一個人，只點了清水鍋和一兩樣喜歡的菜，我們也會正常服務，不會區別對待。」更指次後也不會因此設置最低消費。

【職場熱話】和同事日日見 出去就講是非 想享受自己一人食LUNCH　網民：會被人認為不合群【下一頁

有網民就點出，「表面上看是佔了海底撈的便宜，可是經過輿論發酵之後，給海底撈圈了不少新粉，So…贏家還是海底撈。​」，認為這一波熱話，間接地為海底撈達成了正面宣傳。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳楚琨

相關文章

【職場熱話】同事在公司會議室打邊爐 網民見義勇為向HR投訴 卻慘被網民批評
2021/03/19
【職場熱話】同事在公司會議室打邊爐 網民見義勇為向HR投訴 卻慘被網民批評
【職場熱話】和同事日日見 出去就講是非 想享受自己一人食LUNCH　網民：會被人認為不合群
2021/04/15
【職場熱話】和同事日日見 出去就講是非 想享受自己一人食LUNCH　網民：會被人認為不合群
火鍋 海底撈（06862） 侍應 微博

上一篇文章

【樓市故事】孝順女不忍心！見媽媽年紀大　而且住殘舊公屋　決定買樓予母親退休

下一篇文章

康文署新例防「炒場」 30日內連續「放飛機」2次 即禁訂場90天
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物