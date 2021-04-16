【內地熱話】花17元吃海底撈 網友：寧願花5塊錢買桶泡麵

日前一則「17元吃海底撈」的話題登上微博熱搜，事源有人稱自己花17元吃了一頓海底撈，更上載帳單照片，顯示只點了四份清水鍋0元，一份撈麵7元，一份自選小料10元，合計17元。事後有不少人爭相模仿，有網友母女三人「有樣學樣」，點了四個清水鍋，半份粉絲，一個生雞蛋和一碗米飯，總共花費27元。不過她坦言「尷尬的（得)不行」，卻又指侍應的服務態度沒有以前的好。

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雖然有網友認為要如何花費是個人自由，但都是指摘居多。

網友兩邊的看法：

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有海底撈職員表示，店內偶爾會有低消費行為，大方表示客人想怎麼消費，願意消費多少是他們的自由，客人只要進來了，都會接待的。「就算是一個人，只點了清水鍋和一兩樣喜歡的菜，我們也會正常服務，不會區別對待。」更指次後也不會因此設置最低消費。

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有網民就點出，「表面上看是佔了海底撈的便宜，可是經過輿論發酵之後，給海底撈圈了不少新粉，So…贏家還是海底撈。​」，認為這一波熱話，間接地為海底撈達成了正面宣傳。

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責任編輯：陳楚琨