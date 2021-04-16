領展對外招募管理培訓生　具溝通技巧及應變能力易突圍

▲ 領展資產管理有限公司人力資源主管陳倩伶表示，公司定期舉辦MA及MT計劃，希望在人才梯隊建設上，及早吸納有志向年輕人。（黃建輝攝）

各大企業推行的管理培訓生（MT）計劃，一向深受畢業生歡迎，競爭激烈。領展今年宣布擴大MT及資深管理培訓生（MA）計劃招募名額，目標對外取錄24人。其人力資源主管陳倩伶（Rita）表示，公司視人才培訓為發展策略中重要的一環，希望在人才梯隊建設上，及早吸納有志向年輕人，培養新一批管理者。

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領展資產管理有限公司人力資源主管陳倩伶（Rita）稱，公司在2019年舉辦的培訓生計劃，吸引約1,000人申請，最終僅招募6位培訓生，競爭相當激烈。今年培訓生招聘數目增加，不但對外招聘，還會在公司內部提供26個名額，培訓計劃為期24個月，希望為更多年輕人提供學習機會。

薪酬具競爭力 有機外派京滬

管理培訓生（MT）計劃的招聘對象，為擁有2年工作經驗以內的大學畢業生；而資深管理培訓生（MA）計劃適合具備3至5年工作經驗的人士申請。兩項計劃均涵蓋業務專業知識等5個範疇。Rita表示，在訓練過程中，MT或MA會輪流到不同崗位工作，每3個月作一次輪換，學習不同技能及部門的工作，並享有具競爭力的薪酬。此外，培訓生更有機會到上海、深圳、北京等內地城市工作2至3個月，跟進當地業務及項目，但需視乎工作崗位及職位需求而定。

需依個人興趣 揀選職業發展定向

為了因應個人職業生涯規劃作出培訓，申請者需依興趣或意向，事前揀選個人職業發展定向。Rita表示，不會規限MT所讀的科目或曾經從事的行業，希望他們對房地產投資行業有基本認識，以及抱有熱誠。對於MA申請者要求，Rita表示，申請人需要具備良好的兩文三語，溝通、計劃及組織能力，也要懂得隨機應變。「要成為一間公司的管理或領導者，應要有獨立思考，以及對企業發展及計劃有宏觀看法。」她也指，不會規限MA申請人的工作經驗，但有相關行業經驗會更具優勢。

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▲ Rita表示，在評選過程中，會更重視應徵者的溝通及應變能力，能否進行有效溝通及聆聽他人意見。

重視溝通能力 聆聽他人意見

房地產投資是一個「以人為本」的產業，需要不斷與人合作及來往。在評選過程中，Rita會重視應徵者的溝通能力，能否有效進行溝通及聆聽他人意見，與不同內外持份者建立良好關係。她提醒，申請者在面試時宜真實表現自己，「部分應徵者在面試前會過分練習，導致無法真實表現自己，反而適得其反」。

過往曾參與MT計劃的龍筠妍（Peony）表示，小組討論需要靠臨場應變，最重要具備自信心，才能更真實呈現自我。她也建議，申請人需清楚自己的強弱項，面試時，多分享過往工作及參加活動的經驗，如何幫助應對日常工作挑戰。另一位曾經參加MA計劃的李子峰（Geoffrey）認為，應徵者要盡量表現出誠意，做好足夠準備，清楚了解申請職位的工作內容，對該崗位所涉及的範疇要有基本認識，並在面試中展現個人熱誠及誠意。

目前兩項培訓計劃現已接受申請，截止日期為本年4月20日。預計申請者會在6月初收到面試結果，獲選的新一批MA及MT會在該月內入職。

▲ 曾參與MT計劃的龍筠妍及MA計劃的李子峰均認為，申請者應在面試中真實地表現自己，向考官呈現真誠的一面。（黃建輝攝）

MA由銀行轉投房地產 結合技能經驗

Geoffrey分享，原本在銀行業工作，但發現自己對房地產業務和投資有濃厚興趣。在參與MA計劃時，Geoffrey曾在領展財務部工作，並參與公司收購項目。他指，除了分析公司資本結構外，還需了解目標對象的財務狀況，可從中了解全球不同房地產的融資及收購方式，獲益匪淺。Geoffrey也表示，過往擁有銀行工作的經驗，認識不同投資產品及工具，對於市場上現有金融產品有一定了解，可以在不同工作層面中運用。

現時Peony任職領展資產管理部門（中國）的高級專員。她稱，在MT培訓計劃中，學懂如何與物業管理、客戶服務、租賃部等不同部門溝通協調，也曾經帶領投資者參觀領展旗下的商場，訓練個人溝通能力。

目前，Peony主要負責內地資產管理事務，她表示在內地工作可體驗不同工作模式和文化，例如內地講求數據分析，她將當地利用數據作人流分析、客戶銷售等經驗帶到香港，有助互相取長補短。

記者：李寶如