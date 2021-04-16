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【強生疫苗】福西冀盡快復打 「暫停愈耐民眾愈猶豫」

環球社會熱點 16:52 2021/04/16

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美國周三（14日）突然宣布，暫停使用強生疫苗一周，稱因未取得足夠相關風險資料，無法確定應否繼續接種強生疫苗。美國傳染病專家福西表示，暫停接種強生疫苗的決定顯示美國當局重視安全，但憂慮暫停接強生疫苗的時間愈久，民眾會對疫苗有猶豫。

美國男子打完強生疫苗中風 半邊身癱瘓講唔到嘢 【下一頁】

福西（Anthony Fauci）周四（15日）接受《路透社》採訪時指，暫停接種顯示美國疾控中心（CDC）以及美國食品級藥物管理局（FDA）十分重視疫苗安全。希望他們能夠盡快決定是否恢復接種強生（Johnson & Johnson）疫苗，令接種疫苗計劃「重回正軌」（back on track）。

同時福西憂慮，暫停接種強生疫苗的時間愈長，民眾會產生對接種疫苗的擔憂愈多，屆時民眾不止對強生疫苗，甚至對所有種類疫苗都有猶豫。但福西指，一旦恢復接種強生疫苗，必須強調是一種非常有效的疫苗，在全球範圍內都具有非常重要的價值。

福西周三亦曾為強生疫苗辯護，預料強生疫苗只會暫停數天或數周，而非數個月。他認為已經接種強生疫苗的民眾無需擔心，因為血栓是極為罕見的副作用。他補充，血栓通常在接種後6至13日內發生，對於數個禮拜前已經接種的民眾可無需理會。

美國料再停打一周強生疫苗 突推遲表決 【下一頁】

福西又被問及，同以出現血栓個案為由暫停接種的阿斯利康（AstraZeneca）疫苗。福西回應指，丹麥宣布永久停用的決定，從很多方面來看都為時過早。他認為最少要等到各國真正確認，接種疫苗後血栓出現的比率高於正常發生的比率才作決定。

責任編輯：李俊儀

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