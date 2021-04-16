【強生疫苗】美國男子打完中風 半邊身癱瘓講唔到嘢

美國有多宗民眾接種強生疫苗後，出現罕見而嚴重的血栓個案。其中一名密西西比州男子接種強生疫苗後出現嚴重血栓，不久就出現中風症狀。這名男子的半邊身癱瘓及無法説話，醫生仍未能肯定他何時會康復。

【強生疫苗】美國料再停打一周 突推遲表決 【下一頁】

【輝瑞疫苗】1年內或需打第三劑 可能每年要再接種 【下一頁】

43歲的男子馬拉加里（Brad Malagarie）本身為高血壓患者，上周某日早上出門上班，並於同日中午接種強生（Johnson & Johnson）疫苗。

馬拉加里接種疫苗後返回辦公室工作，於3小時内被同事發現他突然暈倒。他隨即被送往醫院搶救，醫生證實馬拉加里患上中風，指他左邊大腦動脈出現血栓。家人表示馬拉加里的身體一向沒有問題，認為他是因接種疫苗才會突然中風。

馬拉加里留醫一周仍未脫離危險，但他的病情尚算穩定。馬拉加里與妻子科里（Cori）育有7名子女，科里指丈夫目前半邊身癱瘓不能走路，也只能哭泣無法與家人交談，對他的病情感到彷徨。

醫生仍未能確定馬拉加里何時能完全康復，但指他最少要留醫一年才能離開醫院。

患新冠肺炎後康復 英國癌症病人腫瘤突消失 【下一頁】

強生早前證實再有兩人接種強生疫苗後出現血栓，包括一名25歲男子及一名59歲女子。連同早前6名年齡18歲至48歲的女性計算在内，該公司已證實美國有8宗接種強生疫苗後出現血栓的個案。

美國疫苗接種諮詢委員會（ACIP）顧問小組原定周三（14日）投票，就應否繼續接種強生疫苗表決。但小組突然推遲表決，料美國會再停用強生疫苗一周。

責任編輯：鄭錦玲