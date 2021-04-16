國泰航空 3月份日均載客量僅598人 載客量較去年同月下跌94%

國泰航空 (00293)公布3月份客、貨運量數據 ，由於全球疫情持續，香港以及多個市場實施旅遊限制及檢疫措施 ，國泰航空月內因應需求疲弱而繼續大幅削減運力。

國泰航空於3月份的載客為18539人次，較去年同月下跌94%，收入乘客千米數按年減少95.7%。乘客運載率下跌28個百分點至21.2%，以可用座位千米數計算的運力則下跌90%。 於今年首三個月，載客人次較去年同期下跌98.4%，運力下跌91.7%，而收入乘客千米數則下跌98.2%。

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至於國泰航空3月份運載為83329 噸貨物及郵件 ，較去年同月下跌30.1%。月內貨物及郵件收入噸千米數按年減少32.4%。 運載率上升8.9個百分點至86.4%。 以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力削減39.4%。於今年首三個月，載貨量較去年同期下跌29.6%， 運力下跌39.6%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌26.5%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示 ，其客運業務依然受壓 ，持續面對嚴峻的挑戰。 由於香港收緊機組人員的強制檢疫規定 ，國泰航空於3月份僅能維持基本的客運服務，運作航班至18個航點，運力較2月份減少達47%。3月份的日均載客量僅為598人次，較2月的755人次進一步下跌。

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責任編輯：陳子謙