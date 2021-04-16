【譚仔上市】三哥翻座率高、米線賣得多　為何收入仍輸譚仔？（附短片）

譚仔上市了。譚仔國際遞交上市申請，譚仔和三哥「邊個搵錢啲」再成大眾焦點。雖然譚仔與三哥的食物、分店數目十分相近，但根據譚仔國際初步招股資料，譚仔在顧客總數、平均翻座率、平均售出碗數較低的情況下，收入仍勝三哥，到底譚仔的致勝關鍵在哪？

譚仔定三哥搵錢多？分店極速4個月可回本 早餐餐牌識唔識？【下一頁】

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三哥翻座率高

食肆講翻座率，翻座率愈高，經營效率愈高。根據初步招股資料，截至去年12月底止9個月，譚仔的平均翻座率僅2.8，不及三哥的3.5；以2020年財年計，兩者的差距更大，三哥達5.5，但譚仔僅4.2，兩者差1.3。另外，論售出米線數目，譚仔也不及三哥。截至去年12月底止9個月，譚仔平均每日就每個座位售出的碗數為5.1碗，反觀三哥達7碗。數據反映三哥經營效率更高、「姐姐」更勤力。

譚仔vs三哥菜式

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譚仔贏單價

然而，譚仔在收入方面卻反勝三哥，其致勝關鍵在於單價。截至去年12月底止9個月，譚仔每名顧客的人均消費為58.5元，而三哥為57.6元。以2020年財年計，譚仔的人均消費更比三哥高一成，達61.6元。

比較兩者餐牌，譚仔的一餸米線約35元至37元，加一餸再加6至8元，即兩餸米線價錢最貴亦是50元以下。三哥方面，除部分食材外，一餸米線基本上為33元，加一餸再加5至8元。這意味譚仔每碗米線可能較三哥貴幾元。另外，譚仔小食款也較三哥多，或有助提升單價。

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譚仔市區店舖多

值得留意，譚仔總店舖數目雖然較三哥少兩間，但開店市區開較三哥多，以油尖旺區為例，譚仔店舖數目達10間，但三哥僅7間；在觀塘區，譚仔店舖數目達9間，比三哥多4間。難怪能成為一般打工仔「飯堂」。

不過，姑勿論誰賺得多，譚仔和三哥分家多年，今日能夠齊齊上市，算是大團圓結局。

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編輯：吳敏芳

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