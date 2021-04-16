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與美國團結一致 波蘭驅逐3俄國外交人員

環球社會熱點 13:39 2021/04/16

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美國近日宣布對俄羅斯實施新一輪制裁，表明是回應俄羅斯干預2020年美國大選、發動網絡攻擊及吞併克里米亞。作為美國在歐洲的盟友之一，對俄羅斯亦有相當歷史淵源的波蘭周四（15日）表示，驅逐3名俄國外交人員，表明與美國團結一致。

美國制裁俄羅斯 驅逐10名特工（第二版） 【下一頁】

布林肯突訪阿富汗穩定民心 強調雙方關係不會終止 【下一頁】

波蘭外交部表示，3名俄羅斯外交人員從事有害波蘭工作，指控他們違反外交人員守則，全數列為不受歡迎人物（personae non gratae），因此將3人驅離波蘭。外交部更指俄羅斯的網絡攻擊一併對歐洲造成破壞，決定與美國站在同一陣線，全力支持美國制裁俄羅斯。

俄羅斯國家杜馬國際事務委員會主席斯盧茨基（Leonid Slutsky）批評，波蘭行為猶如「恐俄」（Russophobic），表現得像美國的真實附庸國（vassal）。

拜登（Joe Biden）周四已簽署行政命令，下令財政部對俄羅斯16個組織及16名人士實施制裁。美國國務院同時宣布，驅逐10名俄羅斯外交人員。美國今次制裁涉及3件事，包括華府部門早前被黑客利用SolarWinds提供的軟件Orion入侵。白宮經過評估後，有極大信心認定俄羅斯對外情報局（SVR）是幕後黑手。

責任編輯：吳漢培

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