【有盈退休】曾智華：成行成市 人人得益

傳媒工作數十年，有極多機會與各界人物交往。筆者發覺幾乎所有行業，都是高手少而低手多，就似個三角形。

低手，多數是目光如豆、心胸狹窄以及自私自利。看任何事，皆只顧自己的小山頭。理所當然，物以類聚，一大班低層次人物混在一起，怎不越玩越沉？

香港人目睹的最佳例子，正是電視業。

物極必反 要把管理層換掉

記得，「娛樂大王」邵逸夫執掌TVB時，亞視亦相當勁。其時，邵爵士曾語高層：「切勿不顧一切不擇手段打低亞視（之前叫麗的），因有個對手在，可以刺激彼此鬥志。更重要，競爭對一個行業蓬勃發展非常重要。單打獨鬥冇意義，成行成市才是整體興旺之道！」

可惜，邵爵士離開無記後，加上種種原因，包括政治氣候及TVB的政治取態，搞到愈做愈縮，低處未算低。

可能，真是物極必反了。主要股東黎瑞剛突然跳出來大喝一聲，列出無記七大罪狀—廣告流失、山頭林立、創新乏力、全面老化、迷失十年、亂買債券、決策失誤……

擺明，是時候「掃場」，將整個管理層換掉。

【有盈退休】曾智華：讓每代人面對每代的風浪：【下一頁】

黎瑞剛是何許人？大家可上網「看看」，他能得到「中國梅鐸」的稱號，絕非浪得虛名！為何如今才出手？因清管理層前，要清董事局也。直至有足夠把握，立即雷霆之勢出擊，靜靜引入曾志偉及王祖藍，許以實權，再來一次大革新。

小弟有幸與志偉詳談，他的形象令公眾以為「掌門人」只懂搞娛樂、搞氣氛、開心地窒人。當然並非如此！

「碌Sir，香港電視業衰落，其中一個主因，為電視台主事人太小家而不懂成行成市，有錢大家揾的Win Win之道！其實，對外，一定要來場『有默契的競爭』（擺個款打生打死，其實吸引全城眼球，日日霸晒娛樂版頭條）。對內，旗下藝員，也要尊重其市場價值。如此，才有無限貨源可用！倒轉，她們亦會感激TVB的大方作風！」

志偉的想法，其實行行合用，但開竅者有幾多呢？

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