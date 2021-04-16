  • 24°C
香港時間 : 2021416日 (五) 17:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【利財筆記】林本利：恒指基金 表現長期不濟

名人薈萃 17:10 2021/04/16

分享：

恒指公司有意增加恒指成分股數目，納入更多有「故事」而無實質盈利的中概股和科技股，以為可以藉此提振恒指。但根據過往經驗，結果只會協助那些早已低價入市的人在高位散貨，令恒指長期表現遠遠落後於其他指數。

【利財筆記】恒指表現不濟 如何優化？（下）：【下一頁

根據理柏提供的強積金資料，截至去年底，追蹤恒指的被動式股票基金，過去10年的表現極之不濟，1年平均回報是負數，3年的平均回報亦是負數，其中一個最佳的基金錄得1.7%回報，只因有一年不知何故偏離了追蹤恒指。再看10年的回報，最佳的基金年均回報不過是4.2%，稍高於平均回報4.0%。

10年年均回報得4%

打工仔被迫要供強積金，不少比較保守的人，把積蓄投放在追蹤恒指的港股基金，10年以來年均回報只得4%，只較恒指每年約3.5%的股息率為高，恒指公司實愧對這一大羣打工仔。由此可見，恒指10年來有波幅而沒有升幅，恒指公司實應自我反省，何以揀選的成分股表現竟然如此不濟。

至於主動型的基金表現又如何？去年由於基金經理重倉於中概股和科技股，不少這類股份的股價已升至脫離現實的水平，令主動型基金的表現大幅跑贏恒指基金，平均回報有20.4%，最佳的基金更錄得38.9%的回報。

去年主動型基金表現優異，長期表現又如何？仔細一看，其實亦不外如是，25隻基金3年的平均年度化回報為5.4%，只靠4隻基金拉高平均數，年均回報9%至11%，其餘的都低於5.4%。過去10年，只有一隻主動型的港股基金可以錄得超過100%的年度化回報（永明的104 %），即10年才能翻一番（平均每年7%），25隻基金年均回報只得5.1%，極之差劣。

港股基金表現慘不忍睹

再看近20年來的表現，港股基金的表現亦十分不濟。至2000年12月1日強積金成立以來，直至去年底，主動型的港股基金平均回報約6.9%，而追蹤恒指的被動型基金則為5.1%。根據盈富基金（02800）的資料，自1999年11月12日上市至去年底，不計股息年均回報只得3.1%；若連同股息，總回報每年亦不到6%。若由1994年1月開始計算恒指的表現（當時約12,000點），26年來升幅只得一倍多，平均每年升幅更不到3%。

1992年8月恒指開始納入紅籌股，1998年1月納入中移動（00941），2006年9月開始納入國企股，促使市場資金追逐恒指新貴，一度令恒指大幅上漲接近一倍或以上。只可惜當恒指公司協助低位入市的人散貨後，股價便無以為繼，急速下墜，結果令到恒指每年平均升幅只得2-3%，14年來長時間仍在20,000多點水平上落。

*文章刊於69７期《iMoney Focus》利財筆記。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
 

撰文 : 林本利 前理工大學會計及金融學院副教授，港大社會科學學士及英國布理斯托大學經濟學博士

欄名 : 利財筆記

最新專欄文章 更多

【利財筆記】林本利：恒指表現不濟 如何優化？（下）
今日
【利財筆記】林本利：恒指表現不濟 如何優化？（下）
【利財筆記】林本利：恒生指數 滿布地雷
2021/04/11
【利財筆記】林本利：恒生指數 滿布地雷
【利財筆記】林本利：恒指表現不濟 如何優化？（上）
2021/02/04
【利財筆記】林本利：恒指表現不濟 如何優化？（上）
【利財筆記】林本利：2020年推介股 分注入賺22.8%
2021/01/21
【利財筆記】林本利：2020年推介股 分注入賺22.8%
【利財筆記】林本利：2020年投資策略檢討
2021/01/11
【利財筆記】林本利：2020年投資策略檢討
指數 國企股 恒生指數 盈富基金（02800） 港股 基金 股票 中國概念股 強積金

上一篇文章

【筍工推介】政務司司長辦公室請傭工 人工最高逾2萬 只要3個條件即可入職

下一篇文章

【利財筆記】林本利：恒指表現不濟 如何優化？（下）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法