【利財筆記】林本利：恒指基金 表現長期不濟

恒指公司有意增加恒指成分股數目，納入更多有「故事」而無實質盈利的中概股和科技股，以為可以藉此提振恒指。但根據過往經驗，結果只會協助那些早已低價入市的人在高位散貨，令恒指長期表現遠遠落後於其他指數。

【利財筆記】恒指表現不濟 如何優化？（下）：【下一頁】

根據理柏提供的強積金資料，截至去年底，追蹤恒指的被動式股票基金，過去10年的表現極之不濟，1年平均回報是負數，3年的平均回報亦是負數，其中一個最佳的基金錄得1.7%回報，只因有一年不知何故偏離了追蹤恒指。再看10年的回報，最佳的基金年均回報不過是4.2%，稍高於平均回報4.0%。

10年年均回報得4%

打工仔被迫要供強積金，不少比較保守的人，把積蓄投放在追蹤恒指的港股基金，10年以來年均回報只得4%，只較恒指每年約3.5%的股息率為高，恒指公司實愧對這一大羣打工仔。由此可見，恒指10年來有波幅而沒有升幅，恒指公司實應自我反省，何以揀選的成分股表現竟然如此不濟。

至於主動型的基金表現又如何？去年由於基金經理重倉於中概股和科技股，不少這類股份的股價已升至脫離現實的水平，令主動型基金的表現大幅跑贏恒指基金，平均回報有20.4%，最佳的基金更錄得38.9%的回報。

去年主動型基金表現優異，長期表現又如何？仔細一看，其實亦不外如是，25隻基金3年的平均年度化回報為5.4%，只靠4隻基金拉高平均數，年均回報9%至11%，其餘的都低於5.4%。過去10年，只有一隻主動型的港股基金可以錄得超過100%的年度化回報（永明的104 %），即10年才能翻一番（平均每年7%），25隻基金年均回報只得5.1%，極之差劣。

港股基金表現慘不忍睹

再看近20年來的表現，港股基金的表現亦十分不濟。至2000年12月1日強積金成立以來，直至去年底，主動型的港股基金平均回報約6.9%，而追蹤恒指的被動型基金則為5.1%。根據盈富基金（02800）的資料，自1999年11月12日上市至去年底，不計股息年均回報只得3.1%；若連同股息，總回報每年亦不到6%。若由1994年1月開始計算恒指的表現（當時約12,000點），26年來升幅只得一倍多，平均每年升幅更不到3%。

1992年8月恒指開始納入紅籌股，1998年1月納入中移動（00941），2006年9月開始納入國企股，促使市場資金追逐恒指新貴，一度令恒指大幅上漲接近一倍或以上。只可惜當恒指公司協助低位入市的人散貨後，股價便無以為繼，急速下墜，結果令到恒指每年平均升幅只得2-3%，14年來長時間仍在20,000多點水平上落。

*文章刊於69７期《iMoney Focus》利財筆記。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

