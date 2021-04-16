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【小米股價】小米首款1萬元摺疊手機Mix Fold今開售 　開局1分鐘內突破4億人幣銷售額

股市 15:42 2021/04/16

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小米官方微博發文表示，Mix Fold手機銷量反應熱烈，開局1分鐘內銷售額已突破4億元人民幣。

小米 （01810） 首款摺疊手機MIX FOLD今（16日）10時開售，小米官方微博發文表示，定價由9999元人民幣起的MIX FOLD手機銷量反應熱烈，開局1分鐘內銷售額已突破4億元人民幣。小米午後升幅與早上相若，最新升1.8%，暫報26元，成交近27億元。。

小米董事長兼行政總裁雷軍在微博上感謝用戶支持摺疊屏手機。此外，「雷軍」視頻號將每天中午舉辦抽送Mix Fold活動。

小米折疊手機MIX FOLD售9999元起 雷軍愛用MIX FOLD打機，可見【下一頁】

小米MIX FOLD搭載折疊大屏8.01英吋、AMOLED可折疊柔性屏、立體聲四揚聲器，小米聲稱小米MIX FOLD採用精密的鉸鏈，可彎折1000萬次，而且使用全球首發的液態鏡頭。

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編輯﹕賴奕羚

港股 小米集團－W（01810） 雷軍 小米 新經濟股 銷售

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