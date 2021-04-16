【芯片短缺】台積電證產能供不應求　先進製程短缺持續至2023年

▲ 台積電總裁魏哲家提及，半導體產業長期需求的結構性提升，以及供應鏈的短期失衡現象，預期今年全年產能將供不應求，半導體短缺將持續到2022年，先進製程更可能延續至2023年。

全球芯片短缺情況持續，嚴重影響汽車產業及電子產業。台積電總裁魏哲家近日在法說會中提及，半導體產業長期需求的結構性提升，以及供應鏈的短期失衡現象，台積電客戶正面臨整個半導體產業產能短缺的挑戰，預期今年全年產能將供不應求，半導體短缺將持續到2022年，先進製程更可能延續至2023年。

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魏哲家提到，半導體短缺將持續至明年，如果將先進製程全算上，必然需要更多時間處理產能，短缺情況或會延續至2023年。魏哲家表示，台積電仍盡其所能為客戶解決芯片供應面臨的挑戰，預計車用半導體元件短缺的現象，將於下一季度大幅改善。

不過，因芯片產能短缺已影響台積電的所有客戶，包括NVIDIA已確認，在今年內其顯示卡產品都會面臨缺貨、高通、蘋果等大廠，也都面臨晶片組件短缺的挑戰，更傳出已影響其推出新款Mini LED版iPad Pro的上市進程。

台積電早前也宣佈，計畫在3年內投入1,000億美元（約7,768億港元）擴建產能，但整體仍顯示半導體產能的改善需要數年時間。

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責任編輯：曾曉汶