【華融危機】華融傳可如期償付25億人幣債券本息 中銀保監：華融經營正常、流動性充裕（第二版）

▲ 「18華融C1」全部本息據指已劃轉至中證登

中國華融 （02799） 陷入債務違約風波，令其發行的債券遭到拋售，債價急跌，惟情況於最近兩日似略有紓緩。彭博引述知情人士指出，華融旗下的華融證券已將4月18日到期、息票5.8%的「18華融C1」全部本息償付資金劃轉至中證登；「18華融C1」本金為25億元人民幣。中銀保監於今日下午表示，目前華融公司經營正常，流動性充裕。

路透社報道亦指，中國金融監管部門正著眼於化解華融短期流動性風險。報道引述多位消息人士稱，監管部門已與多家銀行協調，銀行不會撤回對華融的貸款，並已準備好對其進行支持。一位消息人士指出，當前華融最迫切的問題是解決境外債券市場潛在的流動性風險；華融已請求監管部門協助處理流動性問題，讓境內銀行不要撤回貸款。另一有消息人士指，大型金融機構幾乎都收到通知準備支持華融，監管部門的主要考慮因素為金融維穩。

另外，昨日亦有報道指華融將可償付今年4月27日到期的6億新加坡元（4.5億美元）離岸債券。

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編輯：謝智聰