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【麥當勞】麥當勞4月19至25日優惠　15元享麥香雞配中汽水

商業 13:24 2021/04/16

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麥當勞App VALUE MONDAY第16周（4月19日至4月25日），繼續帶來多張電子優惠券。（麥當勞提供圖片）

麥當勞App VALUE MONDAY第16周（4月19日至4月25日），繼續帶來多張電子優惠券，包括星期一至五早上11時至午夜12時，用戶可以$15歎麥香雞配中汽水、$27歎板燒雞腿飽超值套餐，加$5升級加大套餐或加$8升級大大啖套餐。

【外賣優惠】Uber Eats正式登陸大埔　大埔用戶憑優惠碼滿80元免運費

【好想去旅行】阿聯酋航空推夏日票價優惠　來回機票1,601元起可彈性延長兩年（附價錢表）

其他早上11時至午夜12時帶來選購超值套餐減$5，但不適用於麥樂雞(6 件)麥麥食超值套餐、雙層芝士孖堡麥麥食超值套餐、脆辣雞腿飽麥麥食超值套餐及麥炸雞系列超值套餐；$38煙燻麥炸雞(2件)套餐（可重複使用）；$88麥炸雞三重奏分享桶（可重複使用）；$38 蜜糖 BBQ 麥炸雞(2件)套餐（可重複使用）等。

此外，麥麥送亦有優惠，訂購滿HK$70並使用優惠券，即享免運費（全日供應）。McCafé亦送上新優惠，用戶可以優惠價品嚐新餐肉芝味捲（30元）或新餐肉芝味薄餅（33元），搭配熱意式鮮奶咖啡或美式咖啡。

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：朱悅瀅

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