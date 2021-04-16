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布林肯突訪阿富汗穩定民心 強調雙方關係不會終止

環球社會熱點 13:25 2021/04/16

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阿富汗戰爭2003年開戰以來，當地至今仍有美國及英國士兵駐紮，美國總統拜登（Joe Biden）周三（14日）宣布，所有士兵會在今年9月11日前離開阿富汗。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）突然到訪阿富汗，解說美國撤軍安排，試圖加強阿富汗政府信心。他強調即使美國撤軍，仍會維持和阿富汗的合作關係。

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布林肯周四（15日）在無預先公布下，從布魯塞爾到訪阿富汗，與總統加尼（Ashraf Ghani）會面。布林肯表示，希望透過訪問，展示出美國對阿富汗人民的承諾繼續有效，即使雙方合作關係發生變化，但關係一定會繼續維持。加尼回應表示，尊重美國撤軍決定，並對戰鬥中犧牲的美軍表示感謝。

然而，不少美國國會議員及人權分子認為，撤軍可能導致恐怖組織塔利班影響力再次回歸阿富汗，令當地民眾失去多年來享有的自由。阿富汗國會議員法麗德（Naheed Farid）對撤軍十分憂慮，擔心阿富汗的未來會因而動搖。

根據世界銀行數據，儘管阿富汗每年都拿到數十億美元的援助，但最近20年國內仍有一半以上的人口，即1,800萬人每天賺取不足1.9美元（約14.8港元）。同時，阿富汗亦被認為是世上婦女權利及福祉，最惡劣的國家指之一。

對此，布林肯於阿富汗首都喀布爾美國大使館舉行視像記者會上表示，美國在撤軍同時，會加強與阿富汗政府及民眾接觸，並將繼續為阿富汗國家安全部隊提供財政直至。華府每年會撥款40億美元（約312億港元），以維持阿富汗安全部隊運作。

美國取消派戰艦赴黑海  恐俄烏局勢惡化 【下一頁】

另外，塔利班與阿富汗政府間的和平談判陷入僵局，雖然原定本月稍後時間，雙方將在土耳其最大城市伊斯坦布爾（Istanbul）談判，但塔利班並未透露是否會參加。布林肯警告塔利班，若對方將談判局面轉為阿富汗內戰，將永遠不會獲得國際承認。布林肯表示，要讓塔利班意識到，拒絕政治進程並試圖以武力佔領國家是永遠不合法，亦不會持久。

責任編輯：李俊儀

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