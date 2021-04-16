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全球最貴波鞋索價780萬 Kanye West著過

環球社會熱點 13:23 2021/04/16

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蘇富比拍賣一對Kanye West著過去格林美頒獎典禮的Yeezy波鞋，成交價料會超過100萬美元。

黑人饒舌歌手Kanye West先後與Nike及Adidas合作的Yeezy波鞋大紅，Yeezy波鞋更成為不少潮人的最愛。蘇富比拍賣一對Kanye West著過去格林美頒獎典禮的Yeezy波鞋，這對Yeezy波鞋成交價料會超過100萬美元（780萬港元），將成為全球最貴的波鞋。

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蘇富比指這對波鞋型號為Nike Air Yeezy 1 Prototype，賣點在於Kanye West於2008年出席格林美頒獎禮（Grammy Awards）時穿著它作戰靴，亦為Yeezy 波鞋首次公開亮相。這對Yeezy波鞋的外型獨特，鞋面採用皮質物料，配上經典闊身覆帶和Y形鞋帶扣，鞋身上有Nike的鉤形商標。Kanye穿著這對鞋上台，隨即引來大量關注。

雖然Kanye於8年前改為與Adidas合作，但蘇富比形容在Kanye West親身加持下，Nike Air Yeezy I仍是極受收藏家追捧的鞋款。

蘇富比負責人瓦赫特（Brahm Wachter）稱，這對鞋的估值是來自Yeezy品牌的文化影響，更形容Yeezy系列已成為史上其中一個最重要的運動鞋和生活文化品牌。

Beeple創作首幅純數碼畫 5.38億天價成交 【下一頁】

佳士得去年以61.5萬美元（約478萬港元）的價格，售出一對由NBA 傳奇球星米高佐敦（Michael Jordan）1985年親筆簽名的Nike Air Jordan波鞋，目前為全球最貴的波鞋。

據悉，Kanye West戰靴本月中正於香港展覽，會以私人洽購的形式拍賣出售，價格料將超過100萬美元。如Yeezy波鞋按上述價格成交，將超越米高佐敦親筆簽名波鞋，成為全球最貴波鞋。

責任編輯：鄭錦玲

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