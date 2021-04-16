【世界變了樣】Google Earth推「3D縮時」功能　看氣候變化對地球的破壞

▲ 近日Google Earth更推出全新「縮時攝影」（Timelapse）功能，用戶可以透過此項功能，在Google Earth上觀看自1984年至2020年的地球變化，包含森林、冰川、海洋以及各大城市。

新冠肺炎疫情持續1年多， 還未可以去到旅行，不如就用Google Earth先止一下「旅行癮」？而且近日Google Earth更推出全新「縮時攝影」（Timelapse）功能，用戶可以透過此項功能，在Google Earth上觀看自1984年至2020年的地球變化，包含森林、冰川、海洋以及各大城市。

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Google Earth的「縮時攝影」功能將靜態突變轉化為動態3D模式，除了讓用戶看到當地情況外，也讓用戶更了解到地球如何因氣候變遷和人類行為而發生變化的視覺證據。用家現時只要開啟Google Earth，點選左方的船舵符號，再點「Timelapse in Google Earth」再選取時間間隔後，就可以清楚看到融化消退的冰川、大規模的城市發展、野火的影響等。

根據CNN報道提及，縮時攝影技術是Google和美國太空總署（NASA）、美國地質調查局（USGS）、卡內基美隆大學創意實驗室（CREATE Lab）、歐盟「哥白尼計畫」（Copernicus Programme）及其Sentinel-2衛星共同合作研發，共蒐集了地球1984年至2020年間，共2400萬張衛星照片，並利用數千部機器、花了200萬個小時才完成處理。

Google Earth技術負責人Rebecca Moore提及，不論是研究人員、記者、教師甚至是政府，都能透過這些圖像，找到氣候變化的問題所在，他更強調這些視覺證據是語言文字無法做到的。

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責任編輯：曾曉汶