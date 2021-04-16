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【阿里巴巴反壟斷】阿里巴巴宣布「降免扶」支持商戶　5分鐘可開淘寶店免交保證金

新經濟追蹤 12:29 2021/04/16

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阿里巴巴宣布「降免扶」支持商戶　5分鐘可開淘寶店免交保證金

阿里巴巴 （09988） 上周被指逼商戶「二選一」提供獨家服務，遭內地市監局重罰逾182億元人民幣。阿里巴巴最新宣布，淘寶天貓今年已推出多項淘寶天貓「降、免、扶」措施支持商家，除早前提及的「天貓試運營期」，也推出最快5分鐘步驟完成在淘寶開店，並即日向新入駐的商家還可獲轄免交保證金。

阿里巴巴主席張勇本周已表示會投資數十億元人民幣，降低商戶使費、技術服務支出和提高營運效率。

阿里巴巴罰款後設「天貓試運營期」 開立以來首重大改變，可見【下一頁】

阿里巴巴：未留意集團涉其他反壟斷調查，可見【下一頁】

阿里巴巴最新指出，最新三大方向包括：降 – 簡化開店入駐流程、免 – 減免費用及免費開放部分工具、扶 – 加強商家支持服務。

除了「天貓試運營期」、便捷在淘寶開店，天貓國際於今年宣布扶持商家方案，海外品牌和商家可以通過天貓國際新的自助服務網站完成註册，從申請到開店最快僅需30天。

其他費用減免就有淘寶天貓商家參加聚划算活動時的「參聚險」及「保價險」等收費，也計劃於年內將部分商家營銷及營運業務工具由付費改為免費。

另外，淘寶推出了「商品優化工具」，目前已有200萬家淘寶商家在使用。

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編輯：麥德銘

 

港股 張勇 反壟斷 阿里巴巴 阿里巴巴－SW（09988）

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