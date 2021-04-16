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【Samsung電視】Samsung推LifestyleTV及Neo QLED電視系列新品　本月底發售

商業 12:36 2021/04/16

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Samsung三星電子香港宣佈，推出全新LifestyleTV系列產品及Neo QLED電視系列。（Samsung提供圖片）

Samsung三星電子香港宣佈，推出全新LifestyleTV系列產品，包括The Frame、The Serif、The Sero，屏幕擺脫傳統的電視觀念，成為時尚的空間擺設。同時亦推出Neo QLED電視系列，將於本月底發售，售價由47,980元起，是首款搭載量子Mini LED光源技術的智能電視。

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當開啟時，The Frame 2021售5,980元起，是具高解像度畫質的電視，能顯示4K超高清解像度的畫面，內置儲存空間增加至6GB，配合智能裝置便可將家庭照及婚照等傳送到The Frame，為家居點綴溫馨時光。而進入Art Mode後，便成為一幅藝術作品。

The Serif電視售10,980元，側面採用了獨特「I」型邊框設計，360度設計為生活空間帶來更大的可能，配備可拆式的落地腳架，能根據家居佈置輕鬆移動及擺放。The Sero電視售14,980元，具有水平和垂直方向之間旋轉的功能，除了播放傳統電視外，亦特別適合播放智能裝置上的內容。

Neo QLED 8K電視系列配備量子矩陣技術Pro，與常規量子矩陣技術相比，明亮區域增強1.5倍，更能準確地呈現深邃的黑色、光亮的白色、以及介乎兩者之間的每種陰影。電視亦具備全新Neo量子處理器8K， 配備了多達16種經AI提升和深度學習訓練的神經網絡模型，增強8K畫面的每個視覺細節。系列具備主體追蹤環迴聲效 Pro （OTS Pro），產生立體且極具方向感的音效。

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責任編輯：朱悅瀅

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