【國泰危機】國泰航空3月載客量再跌94%、貨運量跌3成　駐港機組人員今年逾1.85萬次檢測無一陽性

▲ 國泰航空3月載客量再跌94%、貨運量跌3成 駐港機組人員今年逾1.85萬次檢測無一陽性

國泰航空 （00293） 公布3月客貨運數據，與去年疫情已爆發的3月相比，國泰航空今年3月客運量仍然按年大跌94%，每日只載客598人次，較2月的755人次進一步下跌。貨運方面，受累於港府機組人員強制檢疫規定，國泰航空去年至今強勁的貨運量3月按年跌39.4%，但港府最新宣布完成疫苗接種的駐港貨機及只載貨客機機師，可豁免強制檢疫，有利貨運業務和減少國泰航空每月營運現金消耗。

國泰航空指出

今年至今，我們駐港的機師及機艙服務員在抵港的日子已接受超過 18,500 次病毒檢測，當中並無陽性結果。

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客運表現，國泰航空3月僅能維持基本的客運服務，運作航班至18個航點，運力按年跌9成，較2月也跌47%，最終全月只載客1.85萬人次，不足疫情前單日客運量兩成。累計首3個月，國泰航空載客人次較去年同期下跌 98.4%，運力下跌 91.7 %。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波稱，4月增加前往英國倫敦的航班，以滿足留學生的殷切需求，歡迎港府計劃由5月初開始，解除英國來港航班的限制，公司也會留意中國內地來港旅客豁免強制隔離安排。

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貨運表現，國泰航空3月運力按年跌4成，但需求依然強勁，3月貨物運載率持續改善至86.4%的新高，而整體運載量按年跌30.1%。今年首三個月，載貨量較去年同期下跌29.6%，運力下跌39.6%。

國泰表示，最新已運送逾1500萬劑新冠病毒疫苗，會積極鼓勵包括機組人員在內的所有同事盡快接種疫苗，支持政府計劃以「疫苗氣泡」為基礎而放寬防疫限制，包 括跨境旅遊。

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編輯：麥德銘