【姜b出沒】PayMe殺入麥當勞、購滿30元可9折　姜濤《大姜的愛》宣傳

▲ 【姜B出沒】麥當勞x姜濤《大姜的愛》力谷麥當勞App PayMe終殺入麥當勞

麥當勞McDonald's近年力谷跨平台支付方式，除了現有八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、信用卡支付，麥當勞最新與滙豐HSBC旗下PayMe、Apple Pay合作。麥當勞APP最新更新後，顧客以PayMe在APP付款滿30元，即有9折，而且推廣期無限次使用。

許正宇：電子消費券營辦商主要考慮儲值工具廣泛性 PayMe用戶超過230萬反冇份？可見【下一頁】

在加入新功能後，麥當勞繼早前找來人氣男團MIRROR成員姜濤（又稱姜B）推出「姜B餐」後，今次再下一城與姜濤拍微電影《大姜的愛》，力谷新升級的麥當勞APP。姜濤與團員呂爵安Edan Lui、Anson Lo大玩三角戀，最終姜濤以麥當勞APP奪得美男歸。

按圖細看姜B、Edan及Anson Lo大鬥法

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微電影《大姜的愛》力谷的麥當勞APP，以一句「愛係唔需要等待」，推銷用APP落單即可即時付款兼立即到店取餐。

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