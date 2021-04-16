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【宏觀中國】增速破有紀錄以來最高 中國首季GDP增18.3%

股樓投資 11:55 2021/04/16

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國家統計局公布，中國首季國內生產總值（GDP）同比增長18.3%，增速創1992年有紀錄以來最高。另外，首季較去年第四季環比增長0.6%，較2019年首季增長10.3%，名副其實回復至疫情前水平。

【A股布局】中國明星級私募基金 東方港灣但斌評A股後市 調整可能延續至年底，請按【見下頁

自數據一出，A股隨即拗腰向上，上證指數中午報3414點，上升0.5%，反映投資者對數據收貨。

【新股IPO】譚仔上市！譚仔國際已遞交上市申請 去年首3季純利升3成，請按【見下頁

其中的亮點是，單計3月的社會消費品零售總額同比增長34.2%，比市場預計的28%為高，而首季的社會消費品零售額增速為33.9%。

首季固定資產投資同比增長25.6%，略勝預期。其中，民間投資、基礎設施投資、製造業投資及房地產開發投資分別增長26%、29.7%、29.8%和25.6%。同期，規模以上工業增加值增長24.5%。

首季度，全國城鎮新增就業297萬人，3月全國城鎮調查失業率和31個大城市城鎮調查失業率均為5.3%，低於上月的5.5%。

 

【延伸閱讀】4月策略：冠軍分析師張憶東 價值重估的風險進入尾聲 十隻精選個股應市，請按【見下頁

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記者：林衛

中國 社會消費品零售總額 工業增加值 規模以上工業 GDP 固定資產投資 失業率 上海證券交易所綜合股價指數 國家統計局 經濟數據表現

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