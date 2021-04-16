【譚仔上市】三哥同譚仔有咩分別？

▲ 譚仔及三哥近年積極建立各自的品牌形象

譚仔上市叫不少粉絲激動不已。在東利多收購譚仔及譚仔三哥前，兩者由餐廳裝潢到食物都大同小異，惟東利多入主後，情況慢慢開始改變，食材變得更多元化，兩個品牌已各自有獨家餐牌。雙方的營銷團隊亦甚為「識玩」，早前趁愚人節分別推出愚人節策劃，鞏固獨立品牌形象。

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集團在招股書中形容：「譚仔的湯底通常口味較清淡、鮮美，有一種溫暖的闔家氛圍；三哥的湯底通常口味較濃厚，特色是蓬勃年輕、活力四射。」

食材方面，在「勿演懶肉」等傳統配料以外，集團會因應餐廳定位設計食材，例如客戶可在譚仔品嚐到脆肉鯇木瓜魚湯米線、香茜皮蛋魚湯米線配脆肉鯇、蟲草花雞湯米線，而三哥則有水煮湯鴨血米線、花膠胡椒雞美線等重口味選擇。

譚仔行政總裁劉達民此前接受訪問時曾指譚仔及譚仔三哥各有一群捧場客，前者主要是年輕的OL或家庭客，而後者則主要為年輕、有活力的消費者。集團在新店舖裝潢上下功夫以突顯譚仔及三哥之間的分別；三哥店面融入霓虹燈、摺枱等港式風格，較為搶眼，而譚仔則較為樸實，走溫馨路線。

在剛過去的愚人節，譚仔及三哥分別推出自己的愚人節策劃，其中三哥夥拍個人護理品牌「平凡媽媽」，推出十小辣美白面膜，供客戶在三哥門市換領；譚仔則聲稱與Foodpanda推出「外賣水上電單車服務」服務離島居民，同時推出潮物譚仔「咪跣」拖鞋。 兩個品牌甚為「識玩」，有助加強其各自在顧客心中的獨立形象。

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