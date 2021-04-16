【科技股女股神】Cathie Wood旗下基金再度加倉Coinbase 昨買入34.1萬股

▲ Cathie Wood旗下基金昨買入合共34.1萬股Coinbase股份。

有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood旗下方舟投資（ARK Invest） 繼周三買入74.9萬股Coinbase股份後，周四再度買入34.1萬股股份。以周四收市價計，昨天買入的股份共值1.1億美元（約8.55億港元）。

Cathie Wood旗下3 ARK ETF 建倉Coinbase，詳情可見﹕【下一頁】

Coinbase昨日全日跌1.68%，收報322.75美元。截至中午12時，Coinbase盤後現升1.8%，報328.5美元。

消息指，昨日加倉的ETF為ARK創新 ETF （美：ARKK）、ARK下一代互聯網ETF（ARKW）、和ARK金融科技創新ETF（ARKF）。

Cathie Wood在Coinbase上市首日（14日）買入74.9萬股Coinbase股份，以周三收市價計，該批股價合共價值2.46億美元。其中，ARKK買入逾51.25萬股Coinbase，佔基金0.7603%；ARKF則買入近8.96萬股Coinbase，佔基金0.7579%；ARKW買入逾14.7萬股，佔基金0.7598%。

方舟投資兩日內合共買入109萬股股份，以周四收市價計，現值3.52億美元（約27.2億港元）。

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編輯﹕賴奕羚