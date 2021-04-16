【券商點睇】電解鋁進入去庫存期兼供應受限 鋁業前景露曙光？

早被人遺忘的鋁業股，似乎有翻生的迹象。美國鋁業（AA）上季收入及利潤均創新高，而中國鋁業（02600）早前發盈喜，預告首季盈利大增30倍，行業前景逐漸轉向光明。

【A股布局】中國明星級私募基金 東方港灣但斌評A股後市 調整可能延續至年底，請按【見下頁】

無他，全球經濟慢慢走出疫情，對經濟復甦敏感的周期性行業自然受惠直接，加上美國已宣布投資基建計劃，對鋁材需求相當實在。

【樓市現象】上車客睇樓逾1年一直昐望樓價大跌 惟事與願遺 終接受現實696萬購南浪海灣，請按【見下頁】

國盛證券發表報告，預期中國電解鋁的產能利用率將受制環保政策。換言之，行業供需失衡的情況，可能持續存在。

該行指，國內鋁業已加速去庫存的趨勢，社庫同比減少36萬噸，為近三年同期新低。而供應方面，內蒙因能耗雙控壓制電解鋁供應，後續省內新投產能或低於預期。

需求方面，第二季開始為鋁消費旺季，房地產、建築及汽車行業需求驅動下，鋁材進入補庫窗口期。中長期看，在碳中和的政策背景下，電解鋁產能釋放承壓。

【延伸閱讀】4月部署：平安證券指資金風險偏好受壓制 揀低估值具防守性A股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛