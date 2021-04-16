  • 23°C
香港時間 : 2021416日 (五) 12:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】電解鋁進入去庫存期兼供應受限 鋁業前景露曙光？

股樓投資 11:16 2021/04/16

分享：

早被人遺忘的鋁業股，似乎有翻生的迹象。美國鋁業（AA）上季收入及利潤均創新高，而中國鋁業（02600）早前發盈喜，預告首季盈利大增30倍，行業前景逐漸轉向光明。

【A股布局】中國明星級私募基金 東方港灣但斌評A股後市 調整可能延續至年底，請按【見下頁

無他，全球經濟慢慢走出疫情，對經濟復甦敏感的周期性行業自然受惠直接，加上美國已宣布投資基建計劃，對鋁材需求相當實在。

【樓市現象】上車客睇樓逾1年一直昐望樓價大跌 惟事與願遺 終接受現實696萬購南浪海灣，請按【見下頁

國盛證券發表報告，預期中國電解鋁的產能利用率將受制環保政策。換言之，行業供需失衡的情況，可能持續存在。

該行指，國內鋁業已加速去庫存的趨勢，社庫同比減少36萬噸，為近三年同期新低。而供應方面，內蒙因能耗雙控壓制電解鋁供應，後續省內新投產能或低於預期。

需求方面，第二季開始為鋁消費旺季，房地產、建築及汽車行業需求驅動下，鋁材進入補庫窗口期。中長期看，在碳中和的政策背景下，電解鋁產能釋放承壓。

 

【延伸閱讀】4月部署：平安證券指資金風險偏好受壓制 揀低估值具防守性A股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

港股 盈喜 行業 中國 中國鋁業（02600）

上一篇文章

【宏觀中國】增速破有紀錄以來最高 中國首季GDP增18.3%

下一篇文章

【A股布局】中國明星級私募基金 東方港灣但斌評A股後市 調整可能延續至年底
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元