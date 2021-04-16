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【輝瑞疫苗】1年內或需打第三劑 可能每年要再接種

環球社會熱點 11:57 2021/04/16

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輝瑞藥廠表示，民眾或需在1年內接種第3劑輝瑞疫苗，並且可能需每年重新接種。美國白宮承認，正在為接種新冠疫苗增強劑作準備，擬讓高危族群優先接種。

秋季前Moderna疫苗或出第3針 針對變種病毒 【下一頁】

輝瑞（Pfizer）行政總裁艾伯樂（Albert Bourla）接受CNBC訪問時表示，民眾「很可能」（likely）需要在1年內接種第3劑疫苗，並且可能每年都需要重複接種。他指現階段接種次數和頻率等仍有待觀察，強調變種病毒將會是決定性因素。

美國白宮周四（15日）證實，正在為民眾在9至12個月後，接種疫苗增強劑的可能性作準備。

美國總統拜登（Joe Biden）疫情小組首席科學官凱斯勒（David Kessler）表示，現階段正在研究抗體持久性，似乎十分強勁，但仍可能需要增強劑，目前計劃是讓較高危的族群優先接種。

患新冠肺炎後康復 英國癌症病人腫瘤突消失 【下一頁】

現時初步數據顯示，兩種採用mRNA技術製成的疫苗，輝瑞疫苗及Moderna疫苗，在完成兩劑接種後，其提供的保護效力最少可以維持半年。

有專家指，即使提供保護的時間遠超6個月，變種病毒的傳播速度，以及之後出現的變種，或都會是導致需定期接種的因素。

責任編輯：李俊儀

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