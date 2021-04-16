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【菲臘親王喪禮】哈里威廉分開行 英女王獨坐

環球社會熱點 11:05 2021/04/16

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英國菲臘親王喪禮將於當地時間周六（17日）下午3時，於溫莎堡聖喬治教堂（St George's Chapel）舉行。哈里王子與威廉王子於祖父菲臘親王喪禮上將會分開行，而英女王也會自己坐。另外為免已放棄王室身份的哈里尷尬，所有王室成員都不會穿軍服出席菲臘親王喪禮。

【菲臘親王喪禮】貫徹環保綠化理念 混能車護送靈柩 【下一頁】

英女王喪夫4日後復職 喪禮將獲破例安排 【下一頁】

英國白金漢宮宣布菲臘親王（Prince Philip）喪禮細節，王儲查理斯（Prince Charles）與安妮公主（Princess Anne）會負責率領扶靈隊伍，靈柩由溫莎堡運往教堂約歷時8分鐘。威廉哈里都會走在安德魯王子（Prince Andrew）與愛德華王子（Prince Edward）後面。

但威廉王子（Prince William）與哈里王子（Prince Harry）不會一齊行，屆時將由哈里威廉表哥、英女王外孫飛利浦斯（Peter Phillips）隔開。

有指上述安排是由英女王決定，英媒估計哈里威廉兩兄弟之間的裂痕難以填補，即使王室於菲臘親王離世後處於傷感時刻，但短期内和解的希望似乎不大。

【菲臘親王喪禮】威廉不穿軍服出席 關弟弟脫離王室事？ 【下一頁】

白金漢宮更確認王室成員不會穿軍服出席喪禮，王室發言人拒絕透露原因，僅稱所有安排均由英女王簽署落實。英媒估計王室考慮到哈里放棄王室身份的同時，因喪失軍事頭銜而不可再穿軍服，以免僅得他一人穿著西裝出席喪禮會引起尷尬。

另外，英國防疫限制規定，民眾在喪禮上必須和非家庭成員保持最少2米距離。《衛報》早前指一名溫莎城堡工作人員或獲准陪伴英女王在側，一同參加喪禮。但《衛報》周四（15日）報道指，考慮到社交距離措施，英女王很大可能將會於喪禮上獨坐。

責任編輯：鄭錦玲

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