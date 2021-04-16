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美10年期債息跌穿1.6厘　銀行股軟、領展升逾1%

股市 10:38 2021/04/16

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美國財政部周二拍賣國債反應熱烈、美國對俄羅斯實施新一輪制裁，觸發避險買盤，加上市傳日本買入長債，美債息續跌。美國10年期國債孳息率跌穿1.6厘水平，低見1.5268厘，創1個月最低。 30年期債息亦低見2.2058，創1個月低。美國10年期債息最新報1.585厘，30年期債息最新報2.28厘。

＿本地銀行股今早下跌，，但個別房託上升。滙豐 （00005） 曾跌1%，現跌0.5%，最新報45.4元；恒生 （00011） 現跌0.7%，報151.2元。領展 （00823） 現升1.2%，報75.5元，盤中高見75.7元，創1個月高。置富 （00778） 繼續破頂，盤中高見8元，現升0.4%，報7.99元。

另外，美國財政部公布，2月份中國持有的美國國債增加90億美元，升至1.1萬億美元，是2019年7月以來最多，僅次於日本，是美債第二大外國持有者。今次亦是中國連續第4個月增持美債，是2017年以來最長連升。 日本持有規模減少185億美元，降至1.26萬億美元，是7個月來第6次下降。

相關文章：美債拍賣結果反應強勁 　30年期債息低見2.3厘

摩通：儲局對7至20年期美債　每月買入量或增31億美元

編輯：吳敏芳

港股 領展房產基金（00823） 滙豐控股（00005） 美國 國債 美國財政部

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