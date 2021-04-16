【A股布局】中國明星級私募基金 東方港灣但斌評A股後市 調整可能延續至年底

自A股調整以來，一直反彈乏力，上證指數始終在3300至3500點之間浮沉，到底何時走出谷底？

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國內被譽為「私募大佬」的深圳東方港灣董事長但斌估計，市場短期走勢比較難判斷，這次調整有可能會持續至第三季或者年底，屆時估值修復應該到了接近尾聲的階段，A股估值也會比較吸引。

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究其原因，對於這一輪殺跌，他覺得主要因部份公司估值偏高，隨着年報披露，一些企業去年利潤並未大幅增長，觸發下挫。然而，在所謂的殺跌之後，估值仍然不低。

但斌一向鍾情於白酒板塊。他稱，消費類公司的周期特別長，一如美國的煙草公司可橫跨幾個周期，長期來看，白酒行業未來還有空間。

此外，近期調整較多的軍工板塊，但他認為全球許多軍工龍頭的估值並不高，對比之下，國內許多生產零部件的企業估值高企，調整後的價錢仍貴。

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記者：林衛