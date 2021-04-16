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【A股布局】中國明星級私募基金 東方港灣但斌評A股後市 調整可能延續至年底

股樓投資 10:32 2021/04/16

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自A股調整以來，一直反彈乏力，上證指數始終在3300至3500點之間浮沉，到底何時走出谷底？

【新股IPO】譚仔上市！譚仔國際已遞交上市申請 去年首3季純利升3成，請按【見下頁

國內被譽為「私募大佬」的深圳東方港灣董事長但斌估計，市場短期走勢比較難判斷，這次調整有可能會持續至第三季或者年底，屆時估值修復應該到了接近尾聲的階段，A股估值也會比較吸引。

【樓市現象】上車客睇樓逾1年一直昐望樓價大跌 惟事與願遺 終接受現實696萬購南浪海灣，請按【見下頁

究其原因，對於這一輪殺跌，他覺得主要因部份公司估值偏高，隨着年報披露，一些企業去年利潤並未大幅增長，觸發下挫。然而，在所謂的殺跌之後，估值仍然不低。

但斌一向鍾情於白酒板塊。他稱，消費類公司的周期特別長，一如美國的煙草公司可橫跨幾個周期，長期來看，白酒行業未來還有空間。

此外，近期調整較多的軍工板塊，但他認為全球許多軍工龍頭的估值並不高，對比之下，國內許多生產零部件的企業估值高企，調整後的價錢仍貴。

 

【延伸閱讀】第二季部署：逆市下3大揀股原則 BNP薦16隻中資股 新經濟股僅1隻入圍，請按【見下頁

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記者：林衛

上海證券交易所綜合股價指數 A股 私募基金 板塊 中國

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