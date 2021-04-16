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【反壟斷】市監局公布第三批互聯網企業承諾書　包括閱文、阿里巴巴

股市 09:34 2021/04/16

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內地市場監管總局公布第三批互聯網平台企業《依法合規經營承諾》，包括阿里巴巴 （09988） 、閱文 （00772） 、愛奇藝（美：IQ）、貝殼找房（美：BEKE）、當當網（美：DANG）、多點、去哪兒網、搜狗、58同城、餓了麼、貝貝網共11間互聯網平台企業。連同首兩批公布名單，現已有34間互聯網平台企業發布承諾書。

阿里巴巴今早偏軟，現跌0.8%，最新報232元；閱文現跌0.5%，最新報75.85元。

＿首批互聯網平台企業《依法合規經營承諾》名單按次序包括百度 （09888） 、京東 （09618） 、美團 （03690） 的大型上市科網企業為首，而第二批共11間互聯網平台企業名單中，首兩位為滴滴及快手，騰訊則排最後的第11位；第三批名單中，阿里則排在第10位，比閱文後一位，而排在首位則是百度旗下愛奇藝。

4月13日，市場監管總局會同中央網信辦、税務總局召開互聯網平台企業行政指導會，共有34間科網企業參與。會議上針對平台經濟領域存在「二選一」等問題，明確要求各企業在一個月內全面自檢自查、逐項徹底整改。

相關文章：【科網巨企】市監局公布第二批互聯網企業承諾書 含騰訊、快手、嗶哩嗶哩

【科網股價】市監總局公布首批互聯網平台企業承諾書 包括百度、京東、美團等 未見騰訊、阿里

編輯：吳敏芳

港股 閱文集團（00772） 反壟斷 百度集團—SW（09888）

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