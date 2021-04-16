【港股市況】恒生指數半日升15點　吉利公布極氪Zeekr 001股價升8%（不斷更新）

中國首季GDP按年增長18.3%，略遜預期，港股高開34點後，半日反覆靠穩。恒生指數中午升15點，報28808點，成交707億元。恒生科技指數升0.05%，報8146點。吉利 （00175） 公布極氪品牌首款量產車Zeekr 001，股價升8%；中移動 （00941） 升逾2%；中芯國際 （00981） 跌2%；友邦 （01299） 跌逾1%。

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【12：20】國泰航空3月載客量再跌94%、貨運量跌3成 駐港機組人員今年逾1.85萬次檢測無一陽性

【12：00】恒生指數半日升15點，報28808點，成交707億元。恒生科技指數升0.05%，報8146點。吉利 （00175） 升8%；中移動 （00941） 升逾2%；中芯國際 （00981） 跌2%；友邦 （01299） 跌逾1%。

【12：00】李氏大藥廠 （00950） 跌逾7%，低見5.49元。李氏大藥廠分拆眼科製藥公司兆科眼科 （06622） 今日起至下周三招股。

【11：49】港股中午收市前升約25點，報28819點；科指微升不足0.01%，報8143點。

【11：37】吉利 （00175） 升逾8%，高見22.35元，成交26億元。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證升0.5%；深證跌近0.01%；創業板指跌0.7%。

【11：23】三桶油造好，中海油 （00883） 升近3%；中石化 （00386） 升逾2%；中石油 （00857） 升1%。

【11：11】港股最新升近20點，報28812點。

【11：11】阿里巴巴 （09988） 最新轉升0.1%，高見234.6元。

【11：07】山東墨龍 （00568） 反彈，股價升逾11%，高見3.64元。

【10：50】敘福樓 （01978） 升幅擴大至一成，破頂高見1.37元，成交1400萬元。

【10：46】大市最新欠方向，窄幅跌約25點，報28766點。科指跌0.1%，報8131點。

【10：40】美10年期債息跌穿1.6厘 銀行股軟、領展升逾1%

【10：32】金融股向下，友邦 （01299） 跌逾1%；滙豐 （00005） 跌0.8%；渣打 （02888） 跌0.3%。

【10：28】康希諾生物 （06185） 未止跌，股價續跌逾2%，低見260.2元。

【10：21】吉利 （00175） 最新升半成，報21.4元，曾升8%高見22元。

【10：19】大市最近回升約10點，於28800點水平。

【10：17】心動公司 （02400） 升逾9%，高見63.5元，成交近2億元。

【10：11】煤炭股造好，兗煤 （01171） 升半成，破頂高見10.64元；中煤能源 （01898） 升逾3%，破頂高見4.02元；神華 （01088） 升近1%。

中煤能源公布，3月商品煤銷量為2509萬噸，按年增53.3%，商品煤產量為929萬噸，按年升0.1%。

【10：09】華誼騰訊娛樂 （00419） 昨日急跌後，今早反彈逾6%，高見0.415元。

【10：07】恒生指數最新跌約70點，報28720點，科指跌0.3%，報8122點。

【10：02】大市新跌約30點，報28760點。

【10：02】中國1-3月份社會消費品零售總額按年增長33.9%，預估為31.7%。工業增加值按年增長24.5%，預估為26.5%。城鎮固定資產投資按年增長25.6%，預期26%，前值35%。

【10：00】中國第一季度GDP按年增長18.3%，預期為18.5%，前值為6.5%。

【09：59】敘福樓 （01978） 昨破頂重返招股價後，股價今早再升8%，破頂高見1.34元，成交657萬元。

【疫苗氣泡】敘福樓逆市升近16%破頂重上招股價 黃傑龍︰終於返家鄉了

【09：57】莎莎 （00178） 升逾3%，高見1.93元。莎莎上季零售及批發營業額按年跌幅收窄至3.4%，達8.2億元。

【香港零售】莎莎上季港澳營業額跌幅大幅改善至18.8% 惟稱「通關前經營環境仍充滿不確定性」

【09：55】騰訊 （00700） 最新轉升1%，高見628.5元。

【09：51】福耀玻璃升1.6% 首季盈利增長86%

【09：49】泡泡瑪特 （09992） 股價升逾7%，高見66.6元。

【09：45】黃金相關股上揚，招金 （01818） 、紫金 （02899） 、山東黃金 （01787） 升逾2%；中國黃金 （02099） 升逾4%。現貨金曾高見1769.37美元，為2月26日以來最高，升33.36美元或1.9%。

【09：44】大市走勢反覆，恒指最新回落跌5點。

【09：40】港股最新轉升百點，恒指升100點，報28893點。科指升0.6%，報8191點。

【09：38】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%；騰訊 （00700） 跌0.2%；美團 （03690） 升逾1%；小米 （01810） 升0.8%。

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【09：36】美固科技 （08349） 乾升近1.6倍，破頂高見1.75元，涉五宗成交或12萬元。美固科技獲收購觸全面要約。

【09：33】體育用品股續向好，李寧 （02331） 升逾2%；安踏 （02020） 升逾1%。

【09：31】大市開市後偏軟，最新跌2點，報28790點。

【09：30】吉利 （00175） 開市後曾升逾7%，高見21.85元。

【09：27】中芯國際 （00981） 跌逾1%，中芯遭「國家隊」連續兩日減持。聯交所股權披露顯示，國家集成電路產業基金於4月12日（星期一），在場內減持5,500萬股中芯國際，平均每股價格25.5601元。

【中芯981】中芯國際連續兩日遭國家隊減持 國家集成電路產業基金累套25.8億

【09：27】人行進行100億元人民幣7天期逆回購操作，因無逆回購到期，當日實現淨投放100億元人民幣。

【09：20】恒生指數開報28827點，升34點。恒生科技指數升0.5%，報27420點。吉利 （00175） 公布極氪品牌首款量產車Zeekr 001，股價升逾4%；快手科技 （01024） 續跌1.3%；阿里巴巴 （09988） 跌近0.8%；美團 （03690） 升0.4%。

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【09：13】期指開報28825點，升45點或0.2%。

【08：52】恒指黑期升約115點，報28879點；道指期貨跌38點，報33885點。

【08：35】中升控股擬就智能電動車與小鵬汽車建立戰略合作夥伴關係

【08：20】騰訊分四部分發行41.5億美元債券 認購額逾220億美元

【07：45】攜程9961超額認購16倍 一手中籤率35%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報28801點，升7點或0.03%。滙豐 （00005） ADR折合報45.47元，跌0.18元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報621.28元，升1.28元或0.2%。

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【07：30】美股上升，美國就業零售及數據佳，加上企業業績報喜，道指和標指均創收市新高，道指首越34000關。納指漲1.3%，也逼近歷史高位。道指收報34035點，升305點或0.9%；標指收報4170點，升45點或1.1%；納指收報14038點，升180點或1.3%。

【開市9點半】譚仔國際遞表上市 譚仔定三哥生意多？ 小米註冊「米車」商標、騰訊重組架構攻短視頻

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責任編輯︰梁浩碩