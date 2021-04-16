【港股市況】恒生指數升34點　吉利升逾4%、快手科技續跌逾1%（不斷更新）

美股隔晚上升，道指首越34000關，升305點，港股今早亦高開。恒生指數開報28827點，升34點。恒生科技指數升0.5%，報27420點。吉利 （00175） 公布極氪品牌首款量產車Zeekr 001，股價升逾4%；快手科技 （01024） 續跌1.3%；阿里巴巴 （09988） 跌近0.8%；美團 （03690） 升0.4%。

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焦點新聞︰

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【新股IPO】兆科眼科6622今日起招股 入場費8485元

即市走勢︰

【09：27】中芯國際 （00981） 跌逾1%，中芯遭「國家隊」連續兩日減持。聯交所股權披露顯示，國家集成電路產業基金於4月12日（星期一），在場內減持5,500萬股中芯國際，平均每股價格25.5601元。

【中芯981】中芯國際連續兩日遭國家隊減持 國家集成電路產業基金累套25.8億

【09：27】人行進行100億元人民幣7天期逆回購操作，因無逆回購到期，當日實現淨投放100億元人民幣。

【09：20】恒生指數開報28827點，升34點。恒生科技指數升0.5%，報27420點。吉利 （00175） 公布極氪品牌首款量產車Zeekr 001，股價升逾4%；快手科技 （01024） 續跌1.3%；阿里巴巴 （09988） 跌近0.8%；美團 （03690） 升0.4%。

【極氪001】吉利「極氪」發布首款量產車ZEEKR 001 補貼後售價28.1萬人幣起

【09：13】期指開報28825點，升45點或0.2%。

【08：52】恒指黑期升約115點，報28879點；道指期貨跌38點，報33885點。

【08：35】中升控股擬就智能電動車與小鵬汽車建立戰略合作夥伴關係

【08：20】騰訊分四部分發行41.5億美元債券 認購額逾220億美元

【07：45】攜程9961超額認購16倍 一手中籤率35%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報28801點，升7點或0.03%。滙豐 （00005） ADR折合報45.47元，跌0.18元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報621.28元，升1.28元或0.2%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美股上升，美國就業零售及數據佳，加上企業業績報喜，道指和標指均創收市新高，道指首越34000關。納指漲1.3%，也逼近歷史高位。道指收報34035點，升305點或0.9%；標指收報4170點，升45點或1.1%；納指收報14038點，升180點或1.3%。

【開市9點半】譚仔國際遞表上市 譚仔定三哥生意多？ 小米註冊「米車」商標、騰訊重組架構攻短視頻

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責任編輯︰梁浩碩