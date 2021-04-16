【港股市況】恒生指數升176點未企穩二萬九　吉利公布極氪Zeekr 001股價升7%（不斷更新）

中國首季GDP按年增長18.3%，略遜預期，港股高開34點後，早市反覆靠穩，午後在內地股市帶動下曾升近300點，一度重上29000點水平，惟未能企穩。恒生指數收報28969點，升176點，成交1432億元。恒生科技指數升1.1%，報8232點。吉利 （00175） 公布極氪品牌首款量產車Zeekr 001，股價升逾7%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 升近2%；中移動 （00941） 升3%；友邦 （01299） 、滙豐 （00005） 逆市跌近1%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

焦點新聞︰

【譚仔上市】譚仔國際遞交上市申請、在港經營「譚仔」及「三哥」 人均消費達58元

【新股IPO】兆科眼科6622今日起招股 入場費8485元

即市走勢︰

【16：10】恒生指數收報28969點，升176點，成交1432億元。恒生科技指數升1.1%，報8232點。吉利 （00175） 升逾7%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 升近2%；中移動 （00941） 升3%；友邦 （01299） 、滙豐 （00005） 逆市跌近1%。

【16：00】恒生指數U盤前升214點，報29007點。

【15：35】港股尾市升約225點，報29018點；科指升1.2%，報8242點。

【15：28】快手科技 （01024） 反彈逾1%，高見244元。

【15：15】千盛 （08475） 午後一度瀉近五成，破底低見0.092元，最新報0.201元，升近13%。

【15：09】上證升0.8%；深證升0.3%；創業板指跌0.3%。

【15：05】順豐房託最快月內預路演、集資23億元 王衛親任主席

【15：04】I.T （00999） 跌0.3%，I.T股東今表決私有化方案。

【14：55】兆科眼科6622首日孖展 暫錄逾42億超購19倍

【14：37】開拓藥業 （09939） 升逾12%，破頂高見41元。開拓藥業公布於本月14日，GT20029用於雄激素性脫髮及痤瘡適應症的新藥研究申請的臨床試驗已獲國家藥品監督管理局藥品審評中心批准。

【14：25】領展 （00823） 升1%，破頂高見75.9元。

【14：21】港股升勢略為回順，恒指升約210點，暫於29000點水平爭持。

【14：12】比特幣跌穿62000點水平，火幣科技 （01611） 跌逾8%；歐科雲鏈 （01499） 跌3%；雄岸科技 （01647） 跌逾1%；美圖 （01357） 跌0.4%。

【14：01】舜宇 （02382） 升半成，高見189.4元；瑞聲 （02018） 則升0.8%。

【13：59】內地股市帶動港股升近300點，重上29000點水平，最新升270點，報29063點。

【13：39】港股升幅擴大至約155點，升至28950點水平。

【13：23】中海油 （00883） 升幅擴至3%，高見8.45元。

【13：16】小米 （01810） 升0.8%，小米首款折疊屏手機MIX FOLD開售，1分鐘銷量破4億元人民幣。

【小米股價】小米首款摺疊手機Mix Fold今開售 開局1分鐘內突破4億人幣銷售額

【13：04】中移動 （00941） 升3%，高見51.4元。野村維持中移動「買入」評級，目標價65元。

【13：00】港股午後初段升約25點，報28818點。

石SIR今日推介江西銅

【12：30】阿里巴巴宣布「降免扶」支持商戶 5分鐘可開淘寶店免交保證金

【12：20】國泰航空3月載客量再跌94%、貨運量跌3成 駐港機組人員今年逾1.85萬次檢測無一陽性

【12：00】恒生指數半日升15點，報28808點，成交707億元。恒生科技指數升0.05%，報8146點。吉利 （00175） 升8%；中移動 （00941） 升逾2%；中芯國際 （00981） 跌2%；友邦 （01299） 跌逾1%。

【12：00】李氏大藥廠 （00950） 跌逾7%，低見5.49元。李氏大藥廠分拆眼科製藥公司兆科眼科 （06622） 今日起至下周三招股。

【11：49】港股中午收市前升約25點，報28819點；科指微升不足0.01%，報8143點。

【11：37】吉利 （00175） 升逾8%，高見22.35元，成交26億元。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證升0.5%；深證跌近0.01%；創業板指跌0.7%。

【11：23】三桶油造好，中海油 （00883） 升近3%；中石化 （00386） 升逾2%；中石油 （00857） 升1%。

【11：11】港股最新升近20點，報28812點。

【11：11】阿里巴巴 （09988） 最新轉升0.1%，高見234.6元。

【11：07】山東墨龍 （00568） 反彈，股價升逾11%，高見3.64元。

【10：50】敘福樓 （01978） 升幅擴大至一成，破頂高見1.37元，成交1400萬元。

【10：46】大市最新欠方向，窄幅跌約25點，報28766點。科指跌0.1%，報8131點。

【10：40】美10年期債息跌穿1.6厘 銀行股軟、領展升逾1%

【10：32】金融股向下，友邦 （01299） 跌逾1%；滙豐 （00005） 跌0.8%；渣打 （02888） 跌0.3%。

【10：28】康希諾生物 （06185） 未止跌，股價續跌逾2%，低見260.2元。

【10：21】吉利 （00175） 最新升半成，報21.4元，曾升8%高見22元。

【10：19】大市最近回升約10點，於28800點水平。

【10：17】心動公司 （02400） 升逾9%，高見63.5元，成交近2億元。

【10：11】煤炭股造好，兗煤 （01171） 升半成，破頂高見10.64元；中煤能源 （01898） 升逾3%，破頂高見4.02元；神華 （01088） 升近1%。

中煤能源公布，3月商品煤銷量為2509萬噸，按年增53.3%，商品煤產量為929萬噸，按年升0.1%。

【10：09】華誼騰訊娛樂 （00419） 昨日急跌後，今早反彈逾6%，高見0.415元。

【10：07】恒生指數最新跌約70點，報28720點，科指跌0.3%，報8122點。

【10：02】大市新跌約30點，報28760點。

【10：02】中國1-3月份社會消費品零售總額按年增長33.9%，預估為31.7%。工業增加值按年增長24.5%，預估為26.5%。城鎮固定資產投資按年增長25.6%，預期26%，前值35%。

【10：00】中國第一季度GDP按年增長18.3%，預期為18.5%，前值為6.5%。

【09：59】敘福樓 （01978） 昨破頂重返招股價後，股價今早再升8%，破頂高見1.34元，成交657萬元。

【疫苗氣泡】敘福樓逆市升近16%破頂重上招股價 黃傑龍︰終於返家鄉了

【09：57】莎莎 （00178） 升逾3%，高見1.93元。莎莎上季零售及批發營業額按年跌幅收窄至3.4%，達8.2億元。

【香港零售】莎莎上季港澳營業額跌幅大幅改善至18.8% 惟稱「通關前經營環境仍充滿不確定性」

【09：55】騰訊 （00700） 最新轉升1%，高見628.5元。

【09：51】福耀玻璃升1.6% 首季盈利增長86%

【09：49】泡泡瑪特 （09992） 股價升逾7%，高見66.6元。

【09：45】黃金相關股上揚，招金 （01818） 、紫金 （02899） 、山東黃金 （01787） 升逾2%；中國黃金 （02099） 升逾4%。現貨金曾高見1769.37美元，為2月26日以來最高，升33.36美元或1.9%。

【09：44】大市走勢反覆，恒指最新回落跌5點。

【09：40】港股最新轉升百點，恒指升100點，報28893點。科指升0.6%，報8191點。

【09：38】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%；騰訊 （00700） 跌0.2%；美團 （03690） 升逾1%；小米 （01810） 升0.8%。

【小米造車】小米申請註冊多個「米車」商標 小米電動車有名字了？

【小米回購】小米連續第9日回購 涉資近2.5億元

【09：36】美固科技 （08349） 乾升近1.6倍，破頂高見1.75元，涉五宗成交或12萬元。美固科技獲收購觸全面要約。

【09：33】體育用品股續向好，李寧 （02331） 升逾2%；安踏 （02020） 升逾1%。

【09：31】大市開市後偏軟，最新跌2點，報28790點。

【09：30】吉利 （00175） 開市後曾升逾7%，高見21.85元。

【09：27】中芯國際 （00981） 跌逾1%，中芯遭「國家隊」連續兩日減持。聯交所股權披露顯示，國家集成電路產業基金於4月12日（星期一），在場內減持5,500萬股中芯國際，平均每股價格25.5601元。

【中芯981】中芯國際連續兩日遭國家隊減持 國家集成電路產業基金累套25.8億

【09：27】人行進行100億元人民幣7天期逆回購操作，因無逆回購到期，當日實現淨投放100億元人民幣。

【09：20】恒生指數開報28827點，升34點。恒生科技指數升0.5%，報27420點。吉利 （00175） 公布極氪品牌首款量產車Zeekr 001，股價升逾4%；快手科技 （01024） 續跌1.3%；阿里巴巴 （09988） 跌近0.8%；美團 （03690） 升0.4%。

【極氪001】吉利「極氪」發布首款量產車ZEEKR 001 補貼後售價28.1萬人幣起

【反壟斷】市監局公布第三批互聯網企業承諾書 閱文、阿里巴巴上榜

【09：13】期指開報28825點，升45點或0.2%。

【08：52】恒指黑期升約115點，報28879點；道指期貨跌38點，報33885點。

【08：35】中升控股擬就智能電動車與小鵬汽車建立戰略合作夥伴關係

【08：20】騰訊分四部分發行41.5億美元債券 認購額逾220億美元

【07：45】攜程9961超額認購16倍 一手中籤率35%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報28801點，升7點或0.03%。滙豐 （00005） ADR折合報45.47元，跌0.18元或0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報621.28元，升1.28元或0.2%。

更多ADR及中概股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】美股上升，美國就業零售及數據佳，加上企業業績報喜，道指和標指均創收市新高，道指首越34000關。納指漲1.3%，也逼近歷史高位。道指收報34035點，升305點或0.9%；標指收報4170點，升45點或1.1%；納指收報14038點，升180點或1.3%。

【開市9點半】譚仔國際遞表上市 譚仔定三哥生意多？ 小米註冊「米車」商標、騰訊重組架構攻短視頻

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩